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國泰銀行5月6日舉辦第49屆年度慈善高爾夫球賽

洛杉磯訊
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國泰銀行欣然宣佈，將於2026年5月6日在加州工業市太平洋棕櫚度假村的Industry Hills高爾夫球俱樂部，舉行第49屆年度慈善高爾夫球賽。這項享有盛譽的賽事是國泰銀行的優良傳統，更是推動社區發展的重要基石，旨在凝聚熱心公益的高爾夫球愛好者，共同為當地非營利組織籌募善款。

本次球賽將採用18洞「四人最佳球位」（scramble） 合作賽制，歡迎各種程度的高爾夫球愛好者報名參加。參賽者可選擇以個人或組隊形式報名，本次活動籌募的所有善款將全數捐贈予以下傑出的非營利組織：

▪ 亞美老人服務中心（Asian American Senior Citizens Service Center）

▪ 國泰銀行基金會（Cathay Bank Foundation）

▪ 華埠圖書館書友會（Friends of the Chinatown Library）

▪ 角聲家庭中心恩泉輔導事工（Herald Family Center Counseling Ministry）

▪ 洛杉磯國際協會（International Institute of Los Angeles）

▪ 爾灣中文學校（Irvine Chinese School）

▪ No Limits for Deaf Children and Families

▪ 台美人傳統週（Taiwanese American Heritage Week）

國泰銀行高爾夫球賽委員會主席，兼國泰萬通金控與國泰銀行副董事長鄧孟輝表達了對此活動的熱忱：「我們非常榮幸能舉辦這項有意義的慈善活動，向社區回饋一份力量。高爾夫是一項能連結人心的運動，很榮幸能將社區凝聚在一起，共同度過充滿友誼、樂趣且深具慈善意義的一天。」

國泰銀行年度慈善高爾夫球賽始於1977年。四十多年來，該活動已為當地非營利組織募得數百萬美元的善款，為當地社區發展帶來深遠且積極的影響。如欲報名參加比賽或了解贊助機會詳情，請瀏覽www.cathaybank.com/annual-charity-golf-tournament

若需進一步查詢，請電郵至[email protected]

關於國泰銀行

國泰銀行是國泰萬通金控公司（納斯達克：CATY）的子公司。1962年，為支持洛杉磯日益壯大的華裔社區，國泰銀行應運而生。如今，我們在美國各地及香港設有超過60家分行，並在北京、上海和台北設有代表處。請瀏覽cathaybank.com獲取更多訊息。美國聯邦存款保險公司（FDIC）保險範圍僅限於國泰銀行美國國內分行的存款賬戶。

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