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世紀之星號5/7航旅發布會 預約優惠

洛杉磯訊
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世紀游輪宣布將於5月7日舉辦「2026–2027亞洲、歐洲、非洲河輪臻享航旅發佈會」，並同步發布首艘自主設計與運營的歐洲內河游輪「世紀之星號」（見圖）。此舉被視為華人品牌正式進軍國際高端河輪市場的重要里程碑，也反映全球旅遊市場對高端內河航旅需求持續升溫。

本次發佈會將於2026年5月7日（星期四）下午1時30分至4時30分，在San Gabriel Hilton內的半島海鮮酒家(225 W Valley Blvd, San Gabriel)舉行。主辦方表示，活動名額有限，開放民眾預約參加，期望透過面對面交流，讓南加州旅客更深入了解近年快速成長的河輪旅遊趨勢。活動採預約制，民眾可電626-666-6999登記參加。

主辦方指出，「世紀之星號」在設計上融合現代美學與歐洲河輪運營經驗，並導入五星級服務標準，強調舒適性與文化體驗並重。相較於傳統海洋郵輪，內河游輪更貼近城市與歷史文化場景，讓旅客在航行過程中能深入體驗沿岸風土人情，成為近年高端旅遊市場的重要發展方向。

發佈會現場將邀請重慶世紀游輪資深專家進行專題分享，解析2026至2027年全球精選航線規劃，包括中國長江三峽、歐洲多瑙河與萊茵河，以及埃及尼羅河等經典航段。主辦方表示，透過一次性整合三大洲航線資訊，旅客可更有效率地規劃長短期旅遊行程。

活動亦結合沉浸式影像展示，讓來賓提前感受五星級河輪的設施與服務氛圍；同時設有幸運抽獎，提供歐洲萊茵河7晚「世紀之星號」雙人房，以及長江三峽3至4晚「世紀系列」河輪雙人房等高價值獎項，增加活動互動性與吸引力。

此外，現場來賓可獲贈精美禮品，並由專業團隊提供一對一行程諮詢與即場報名優惠。

加州 華人

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