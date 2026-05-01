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JJ小雅屋 預購母親節蛋糕送甜蜜禮

洛杉磯訊
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連鎖烘焙品牌JJ Bakery（小雅屋）推出2026年母親節限定優惠，凡於5月3日前預訂母親節蛋糕，並於5月7日至5月10日期間取貨，即可免費獲贈北海道杯子蛋糕一盒（6入，價值12美元），用一份甜蜜好禮，為母親節增添驚喜與心意。母親節為年度訂購高峰，建議民眾提前預訂，不僅可享優惠，也能避免熱門商品售罄，並安排理想取貨時段。

JJ小雅屋表示，今年母親節主打「創新口味×經典元素」，推出四款全新限定蛋糕，從造型設計到原料選用全面升級，融合亞洲風味與法式甜點工藝，帶來更細膩精緻的味覺體驗。

其中，「提拉米蘇生乳捲」最受矚目，售價28美元。以咖啡戚風蛋糕為基底，內層包覆浸潤卡魯哇咖啡酒的指形餅乾，搭配濃郁馬斯卡彭鮮奶油，口感輕盈且層次分明，重新詮釋經典義式甜點風味。

另有三款主打蛋糕（均為40美元），各具特色：「芒果慕斯」以多層芒果風味結合新鮮水果，清爽宜人；「芋見巴斯克」將巴斯克乳酪與綿密芋泥融合，口感濃郁；「相思芋頭布丁」（見圖）則結合芋泥、紅豆與布丁，風味溫潤，帶有懷舊層次。

更多資訊可至官網查詢：www.jjbakeryusa.com/location，或洽各分店：天普市626-287-2588，5755 Rosemead Blvd.；工業市626-965-1388，18558 Gale Ave. #168；哈岡626-333-1278，15842 Halliburton Rd.；羅蘭岡626-581-1678，1744 Nogales St.；亞凱迪亞626-836-6888，1130 S Baldwin Ave.；托倫斯310-328-6668，2370 Crenshaw Blvd.。

母親節

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