溫馨關懷安養院 中日文團隊照護

持牌養老護理機構(RCFE)溫馨關懷安養院，正式對外介紹其以「關懷、尊重與專業」為核心理念的長者照護服務，致力為銀髮族打造溫馨、安全且充滿歸屬感的生活環境。

溫馨關懷安養院（Woodcrest Garden Home Care，見圖）表示，以人為本，打造有意義的樂齡生活，並秉持「讓每位長者都被重視」的信念，提供量身打造的個人化照護服務，協助住戶在維持獨立性的同時，享有尊嚴與生活品質。中心環境靜謐宜人，擁有優美花園與寬敞戶外空間，營造如家般的安心氛圍，讓長者在此感受身心愉悅與真正的歸屬感。

他們的多元服務，貼心守護長者每一天。，中心特別配備精通中文（普通話）與日語的專業的雙語照護團隊，讓不同語言背景的長者都能自在溝通，從日常交流、熟悉的家常料理到文化節慶的慶祝活動，營造溫暖且具文化連結的生活環境。

舒適寬敞的居住空間，提供單人房及雙人房選擇，滿足不同住戶需求。所有房間皆設計寬敞、通風良好，配備舒適寢具與無障礙設施，無論偏好獨立安靜或結伴同住，皆能享有安心舒適的生活空間。服務包含24小時全天候照顧與監管、日常生活協助（進食、洗澡、穿衣）、藥物管理、個人化照護、臨終關懷及專業護理及其它等。

具備人性化的關懷照護，深知每位長者的需求各異，因此制定個別化照護計畫，涵蓋日常生活協助、健康需求與心理關懷。專業照護人員以一對一貼心服務，陪伴長者度過每一個安心且有尊嚴的日子。

「溫馨關懷安養院」現正接受新住戶，有關詳情可電951-203-1907查詢或預約參觀或電郵[email protected]聯絡，地址在15600 Chicago Ave., Riverside, CA 92508。