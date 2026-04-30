美國雄獅旅遊加拿大避暑 限時買一送一、早鳥折200元

美國雄獅旅遊觀察，2026年北美旅遊市場正逐步轉變，旅客需求由過往短暫停留的「打卡式觀光 」，轉向追求深度體驗與高品質行程。因應此一趨勢，業者調整產品策略，針對加拿大 市場推出6天深度旅遊行程，較市場主流產品延長1至2天停留時間，帶動銷售成長。根據統計，2026年2月業績較去年同期成長近四成。

隨著夏季旅遊旺季即將到來，美國雄獅旅遊進一步推出以加拿大自然景觀與避暑為主軸的旅遊產品，聚焦洛磯山脈及溫哥華周邊路線，並搭配「早鳥現折USD$200」與「買一送一」限時促銷方案，搶攻暑期旅遊市場。

美國雄獅旅遊指出，北美旅遊市場正從傳統觀光轉向以「景點深度」與「體驗品質」為核心的行程設計，其中加拿大洛磯山脈憑藉壯闊山景、冰河 湖泊與世界級住宿資源，成為今年夏季最具話題的旅遊目的地，行程亮點包含入住位於湖畔的露易絲湖城堡飯店，以及隱身國家公園中的賈斯伯費爾蒙渡假酒店，沉浸湖光山色，並搭乘被譽為「移動城堡」的登山者號奢華火車，穿越冰河與峽谷景觀，強化旅程體驗層次，提升整體旅遊體驗（見圖）。

目前洛磯山脈系列產品依不同需求規劃多種價位，從1,128美元起至特選行程4,704美元不等。針對5月1日的洛磯山首發團，推出每房折抵200美元優惠；一般團體亦享有60天前報名折100元與30天前報名折50元的早鳥折扣方案，並為前10名報名旅客安排巴士前三排座位，讓旅客能以最開闊的視野俯瞰洛磯山脈。

除了指標性的國家公園，避開人潮、深入在地私人景點的「慢旅遊」亦逐漸成為市場新趨勢。美國雄獅旅遊同步推出溫哥華「陽光海岸之旅」，行程自溫哥華搭乘渡輪前往沿岸小鎮，體驗當地自然景觀與悠閒氛圍。該產品每人128美元起，並推出限量「第二人免費」優惠。

美國雄獅旅遊網址：www.liontravel.us，電話：626-569-9238，地址：9650 Telstar Ave, Unit A, Room 135, El Monte。