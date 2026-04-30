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萬美地產預約講座 解析「房地產全民自助服務平台」

洛杉磯訊
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在當前房地產市場資訊日益透明的環境下，越來越多民眾開始思考，買房、賣房與貸款，是否仍需要完全依賴傳統中介流程。對此，萬美地產提出「房地產全民自助服務平台」概念，並舉辦講座進行全面解析。

萬美地產指出，透過平台化整合，買房、賣房、貸款流程可大幅簡化，讓整體交易不再複雜。在此模式下，客戶可自行選擇房源，減少中間環節，同時由專業團隊在關鍵節點提供分析與建議，提升決策效率與掌控度。

在成本結構方面，平台強調透過流程優化與資源整合，達到「買房更省、賣房更省、貸款成本更低」的效果。同時，資訊透明度提升，讓每一筆費用清楚可見，資金運用更加明確，將資源真正掌握在自己手中。

此外，平台亦整合房地產與貸款服務，實現一個平台完成所有流程的操作模式，大幅減少多方溝通所帶來的時間與成本負擔。對於現今講求效率與資訊透明的市場環境而言，此一模式提供了新的選擇方向。

值得一提的是，平台同時導入推薦機制，在合法合規前提下，讓客戶在分享資源與資訊的同時，也能參與價值回饋，進一步強化社群之間的信任與互動。

萬美地產表示，該模式並非取代專業經紀服務，而是重新分配角色，讓客戶掌握選擇權，專業團隊則專注於風險控管與策略建議，形成「自主決策＋專業支持」的服務架構。

本次講座將針對平台運作方式、實際操作流程及不同市場情境進行說明，協助民眾全面了解如何透過新模式完成房地產與貸款規劃。

目前講座採預約制，開放一對一專屬講解時間，名額有限，建議有興趣者提前聯繫安排。

聯絡資訊如下： 萬美地產 地址：17890 Castleton St, Suite 300, City of Industry, CA 91748； 電話：626-691-3000 微信 / Line：AoneUSA

聯絡人： Broker David陳， 電話：626-639-6788

貸款 房地產

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