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能源證券化 于炎炎深耕中國累計收益率逾20%

洛杉磯訊
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深耕業多年，于炎炎（見圖）用專業和智慧悄悄改變了中國能源領域資產證券化的格局。她用一個個成功案例，讓自己成為了撬動產業發展的那個「支點」。

自投資以來，于炎炎的團隊累計分紅收益率超15%，累計綜合收益率超20%，2024年以來，年度綜合投資收益率約13%。她主管的工作也多次獲得國務院國資委的專項表揚。

2015年，她主導的「國家電力投資集團公司股權管理系統」獲2015年全國電力業企業管理創新成果一等獎，並在2016年被委派重任，承擔了與國資委共同研究的軟課題《股權管理在公司治理中重要問題研究》。

不久後，于炎炎加入了國家電網英大基金公司擔任業務總監和瑞思部總經理。在拿到公募基金牌照後，她第一時間把發行的公共產品與實體經濟結合了。她把目標定位在深圳能源公司。她幾乎用盡了在能源市場的所有資源，並參與深圳能源的策略配售當中。深圳能源的公募發行，是于炎炎在能源證券市場的破冰之旅。

半年後，她參與投資的項目，獲得了超過50%的收益。第二年，她又成功參與了京能的光伏計畫和國家電投江蘇離岸風電的計畫。

2020年，她被聘擔任新基建投融資專業委員會專家委員，並在同年受邀擔任新基建投融資專題研討會嘉賓；2022年，由於于炎炎在資產證券化業務方面做出的貢獻，被中國證券投資基金業協會聘請為第二屆資產證券化業務委員會委員。2024年，她又被中國瑞思論壇邀請做為2024年清潔能源投融資與資產管理課程的授課講師。

2025年9月，于炎炎再次由於在中國基礎設施公募瑞思領域的專業影響力和貢獻，被上海瑞思不動產金融研究院聘請為瑞思研究院專家庫專家。

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