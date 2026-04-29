Thousand Coffee西岸加盟首店開幕 4飲品限時1美元

皆以每杯1美元的驚喜價格限量供應

全美最大亞洲連鎖超市之一H Mart，旗下專注加盟事業的子公司BK Franchise宣佈於Monterey Park正式開設Ten Thousand Coffee西岸首家加盟門市，並推出限時1美元招牌飲品優惠活動，回饋當地社群。

此次開幕的全新門市位於2100 S Atlantic Blvd, Monterey Park, CA 91754，為Ten Thousand在美國的首間加盟據點，象徵品牌邁向全國市場的重要里程碑，也進一步深化其在加州 核心商圈的戰略佈局。門市將於4月29日試營運，並於5月2日舉行盛大開幕活動。

為慶祝開幕，Ten Thousand特別推出限時優惠活動，自5月2日至5月8日期間，四款人氣招牌飲品—Einspänner（維也納咖啡）、Espresso Cream Latte（濃縮奶油拿鐵）、Matcha Einspänner（抹茶維也納咖啡）以及ONYX Latte—皆以每杯1美元的價格限量供應，邀請消費者親身體驗品牌廣受喜愛的精品咖啡魅力。

Ten Thousand最早在紐約嶄露頭角，並迅速建立起精品咖啡品牌的口碑，以其俐落極簡的品牌風格與高品質咖啡聞名。品牌以高效的營運系統與標準化門市模式著稱，為加盟夥伴提供穩健且具競爭力的發展基礎。

在2025年成功簽署近20項加盟合約後，Ten Thousand於2026年全面加速拓展腳步，陸續推進多項新店計畫。

BK Franchise表示：「Monterey Park門市作為我們首間加盟門市，具有重要意義。我們期待透過品牌競爭優勢與專業營運能力，與加盟夥伴攜手實現長期且穩健的成長。」

如欲瞭解加盟資訊，聯絡：[email protected]。Ten Thousand - Monterey Park地址：2100 S Atlantic Blvd, Monterey Park, CA 91754。官方網站：www.10000coffeeusa.com。