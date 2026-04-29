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MONOPOLY遊戲首發 Yaamava'抽160萬元禮包

洛杉磯訊
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隨著Aristocrat Gaming推出的MONOPOLY Big Board Bucks遊戲登陸北美賭場，博彩從此更加精彩。作為全美首家推出該老虎機遊戲的賭場，Yaamava' Resort & Casino at San Manuel舉辦了一場與此經典品牌匹配的盛大揭幕儀式（見圖），以Aristocrat Gaming獨擅勝場的呈現方式，將這款經典遊戲重新詮釋於賭場娛樂空間。

MONOPOLY Big Board Bucks標誌著一個新時代的來臨，它是Aristocrat Gaming與Hasbro新近簽訂多年授權合作協議後推出的首款遊戲作品。憑藉該公司領先業界的創新技術，這款首發作品融合懷舊元素、經典肖像與動態遊戲機制，為玩家帶來耳目一新的體驗。

Aristocrat Gaming執行長Craig Toner表示：「看到我們首款MONOPOLY系列作品Big Board Bucks於賭場正式登場，我們感到無比自豪。這段旅程充滿活力和興奮，同時我們也十分珍惜與全球其中一個最具代表性的品牌攜手創新的機會。Yaamava' Resort & Casino充分展現作為全美首發賭場的重要意義，我們也以強勁的氣勢為這款遊戲揭開序幕。隨著遊戲在全美各地陸續推出，我們期待玩家們的熱情持續高漲。」

配合此次具有里程碑意義的遊戲發佈，Yaamava'同步推出歷來最大規模的推廣活動，並將於5月29日迎來揭曉終極大獎的高潮。一位Club Serrano會員將獲得本賭場有史以來最高的單一獎項 —總價值超過160萬美元的「一步到位」(Own It All)夢幻禮包，其中包含$500,000的房貸還款、$500,000的旅遊抵免額，以及一輛價值超過640,000元的法拉利296 GTS跑車。欲了解詳情及活動規則，可訪問yaamava.com/own-it-all。

欲了解更多資訊，可訪問www.yaamava.com或通過Instagram、TikTok、Facebook、Threads 及X （前身為 Twitter）關注。

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