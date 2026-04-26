華美銀行集團公佈2026年第一季凈利潤3.58億元

華美銀行之母公司華美銀行集團（EastWestBancorp,Inc.,NASDAQ 股票代碼EWBC）公佈截至2026年3月31日止之第一季度財務報告，凈利潤3.58億元，稀釋後每股收益為2.57元。總貸款及總存款雙雙創下歷史新高，分別達到581億元及689億元。平均資產回報率為1.79%，平均普通股權益回報率為16.0%；每股帳面價值同比增長14%。

華美銀行董事長兼首席執行官吳建民（Dominic Ng）表示，第一季度該行實現創紀錄的貸款、存款及手續費收入，平均有形普通股權益回報率達到17%。資產負債表規模的增長反映客戶關係的穩定性以及所服務客戶的成功發展。同時，手續費收入同比增長12%，主要受益於財富管理業務及存款帳戶費用的顯著增長。

吳建民繼續指出，信貸表現保持韌性，貸款核銷水準及不良資產水平均保持穩定；同時，該行已將貸款損失準備金提高至貸款總額的1.44%。該行持續在雄厚的資本實力基礎上穩健運營，有信心為客戶提供有力支援，同時向股東回饋資本。展望未來，該行將依託行業領先的盈利能力、穩健的資產負債表增長以及審慎的風險管理，為股東實現一流的回報。

華美銀行2026年第一季財報概要：資產雄厚，總資產為829億元，較2025年底的804億元增加25億元，增幅為3%。與去年同期相比，增加67億元，增幅為9%。2026年第一季度平均生息資產為780億元，較上一季度的766億元增加13億元，增幅為2%，主要反映平均貸款餘額增加14億元；以及平均證券資產增加4億元，而該增長主要是平均計息現金及銀行存款減少5億元所帶來的結構性變動。總貸款再攀新高達創紀錄的581億元，較去年底增加12億元，增幅為2%。與去年同期相比，總貸款較截39億元，增幅為7%。

2026年第一季度截至2026年3月31日平均貸款總額為571億元，較2去年厎增加14億元，增幅為3%。總存款再創新紀錄達689億元，較2025年12月31日的671億元增加18億元，主要反映貨幣市場存款及無息活期存款的增長。無息存款佔總存款的25%。與去年同期相比，總存款較截至2025年3月31日的631億元增加59億元，增幅9%。

2026年第一季度平均存款總額為675億元，較2025年第四季度增加7億元，主要反映平均無息活期存款、貨幣市場存款及支票存款的增長，部分被平均定期存款減少所抵消。

資本水平強勁——截至2026年3月31日，股東權益為90億元，環比增長1%。截至2026年3月31日，股東權益與總資產比率為10.86%，截至2025年12月31日，股東權益與總資產比率為11.06%。截至2026年3月31日，每股帳面價值為65.70元，較上一季度增加1.02元，增幅為2%。截至2026年3月31日，每股有形賬麵價值為62.27元，較上一季度增幅為2%。華美銀行集團各項監管資本比率顯著高於資本充足銀行的監管要求，並高於區域性銀行的平均水準。

華美銀行集團董事會已宣佈公司2026年第二季度普通股股息。普通股現金股息為每股0.80元，將於2026年5月18日支付給截至2026年5月4日登記在冊的股東。

華美銀行集團於2026年第一季度回購普通股約93.8萬股，金額約為9,800萬元。

截至季度末，尚有1.17億元的股票回購授權額度可供使用。

華美銀行截至2026年3月31日，總資產達829億元。其全資子公司華美銀行為總部位於南加州的最大獨立商業銀行，在美國設有美國加州、喬治亞州、伊利諾伊州、馬薩諸塞州、內華達州、紐約州、德州及華盛頓州與亞洲有超過110個服務據點。更多資訊請流覽：www.eastwestbank.com