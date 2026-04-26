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Youth Power（年輕力量）藝術作品展，4月27日起對外開放

洛杉磯
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Youth Power（年輕力量）為主題的師生聯展，將於4月27日至5月3日，上午11時至下午5時對外開放。期間特別推薦5月2日（週六）舉辦交流日活動，民眾可於當日上午11時至下午4時親臨現場，與主辦單位及藝術創作者面對面交流，深入探討青少年教育、親子溝通及移民發展等議題。

展覽匯集六位華裔學生的二十多件藝術作品，透過繪畫、攝影與綜合媒材等形式，呈現新一代創作者對身份認同、社會觀察與內在情感的深度探索。

Yamei Academy - Hai Studio主辦人Lucas Zheng...
Yamei Academy - Hai Studio主辦人Lucas Zheng 接受采訪

隨著Riverside County華人移民人口持續增長，新移民與華裔青少年在語言適應、多元文化融合、心理壓力及家庭溝通等方面面臨的挑戰日益受到關注。為回應這一社會議題，Yamei Academy - Hai Studio主辦人Lucas Zheng，攜手Ataraxia Foundation創辦人Richard Wang，共同發起以青少年身心健康為核心的藝術項目，特別關注自閉症群體與華裔家庭的成長需求。

Ataraxia Foundation創辦人Richard Wang接受采訪
Ataraxia Foundation創辦人Richard Wang接受采訪

參展作品中，董顏緋（Sophie Dong）的《Breakthrough（破殼）》以象徵性語言描繪移民在壓力與自我懷疑中突破重生的歷程

黃婧洋（Valerie Huang）的《The Separation Between Past and Future（過去與未來的分離）》則透過撕裂與城市意象，呈現自然與現代文明之間的張力。曲玥霖（Aileen Qu）以手指作畫完成自畫像，記錄個人成長軌跡，其作品曾獲洛杉磯縣環保獎

任紫喧（Alvina Ren）的攝影作品《Menifee印象》榮獲2026年全美金鑰匙銀獎。此外，其他學生亦以動物、熱氣球等元素構建富有想像力的視覺語言，展現青春視角下的世界觀。

Elisa Gao 今年13 歲，她表示藝術是一種自由表達自我的方式，無論是在藝術中還是在生活中，最重要的是保持好奇心和自由。

主辦方表示，本次展覽不僅是一場藝術呈現，更是一項融合跨文化表達與心理關懷的公共實踐，期望透過藝術建立溝通橋樑，促進社區對青少年心理健康與情緒表達的理解。

展覽期間所有藝術作品均開放認購，收益將用於支持藝術發展，與藝術教育。未能於展覽期間參與者，亦可於5月31日前透過官方渠道持續支持。

主辦方歡迎民眾前去參觀，共同見證新世代青年透過藝術發聲的力量。展覽地點2492-2494 Huntington Dr. San Marino CA 91108 (H Foundation of the Arts).

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