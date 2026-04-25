2026日內瓦鐘錶展 IWC小王子周年版超吸睛

地表最大高級鐘錶展「2026日內瓦鐘錶與奇蹟展」正式開幕。作為目前最大規模，最具代表性的錶展，幾乎是每年經銷商、媒體及藏家們齊聚一堂的必看展會。昌興珠寶高級主管親臨現場，與多家參展商會談，瞭解行業最新動態， 帶回第一手資料。

昌興珠寶指出，本屆錶展有60多家參展品牌，昌興代理的伯爵、蕭邦、IWC萬國錶、積家、沛納海、CHANEL、Grand Seiko等多個品牌在此盛會上均展現新品。

IWC萬國錶(IWC Schaffhausen)在此次鐘錶展中推出了多款引人注目的新作，特別推出五款專為小王子打造的周年紀念版飛行員腕錶（見圖），錶徑覆蓋36至43毫米，滿足不同佩戴需求。新品還包含兩款分別採用18K 5N金和精鋼材質的馬克二十腕錶、兩款錶徑分別為43毫米和41毫米的精鋼材質計時腕錶，以及一款飛行員自動腕錶36毫米。

IWC萬國錶悉心打造深藍色旭日紋錶盤，搭配塗覆Super-LumiNova夜光材料的鍍金指針以及白色時標和數字。藍寶石玻璃錶背採用罩染工藝，呈現通透的淡藍色調，其上裝飾小王子形象，周圍環繞一輪明月、兩顆星辰和「Le Petit Prince」（小王子）字樣。

昌興珠寶表示， 沙夫豪森IWC萬國錶是當之無愧的高級製錶工程師。從優雅正裝錶到運動及奢華運動錶，IWC萬國錶秉持獨具匠心的純粹設計理念，打造出風格鮮明的多元系列，其中包含葡萄牙、柏濤菲諾、飛行員以及工程師等代表性系列。

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