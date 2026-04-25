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樂活50加 5/2蒙市免費報稅服務 QR預約額滿即止

蒙特利公園市訊
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為協助錯過報稅截止日或已申請延遲申報的南加居民免費完成2020至2025年的報稅，「樂活50加」攜手公益組織Haven Services，透過國稅局推動的「VITA報稅義工協助」計劃，定於5月2日義務為南加州中低收入家庭、兒童、個人及年長者提供今年最後一場免費報稅服務。該活動僅接受預約，可掃描QR碼（圖右上方）預約時間，額滿即止。

樂活50加(Happy 50 Plus)表示，不少民眾忙著工作、照顧家庭，不小心錯過了4月15日的報稅截止日期，或認為有幾年收入偏低乾脆不報稅；也可能覺得退休了不必再報稅，但想想總覺得心不安且擔心補報會被罰款。其實，如果沒有欠稅，或本來就可以拿到退稅，即使在截止日之後申報，通常不會產生罰金。根據美國國稅局(IRS)的規定，所謂的「未申報罰金」，是根據應繳稅額計算的，如果不欠稅，那麼罰金通常就是零。

5月2日（週六）當天可預約協助的報稅項目包括：年收入不超過$80,000的W-2薪資、失業救濟金收入、社會安全福利、利息與股息收入、基本自僱收入、教育抵免、兒童稅收抵免與其他受扶養人抵免、勞動所得稅收抵免、退休收入、健康保險申報、標準扣除與基本逐項扣除。如果欲申報年度超過一年，需為每一年的報稅分別預約時段。

免費報稅服務的時間是上午10時至下午6時，地點在606 S. Atlantic Blvd., Monterey Park, CA。預約也可上「樂活50加」官網www.happy50plus.org，諮詢電郵[email protected]或電1-800-881-3466。

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國稅局 南加 報稅

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