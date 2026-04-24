劉丹泓 中國私人銀行界的財富守護者

在中國的私人銀行領域，劉丹泓是資本自由流動的實踐者（見圖）。她用自己對市場的洞察力，成就在私人銀行領域「財富守護者」的地位。

劉丹泓擁有多年的海外工作經歷，深知財富規劃的重要性。因此回國後，她的第一選擇就是進入金融領域。

2014年，招商銀行瑞金支行開始籌建，劉丹泓受領導委以重任進入籌建工作小組。當年，她就因「攬存」超過千萬，拿到了「行長特別獎」。 2017年9月，她獲得了招行系統的「保障類保險 特別貢獻獎」。

2018年，劉丹泓正式成為了招商銀行贛州分行財富管理中心執行總經理。多年下來，劉丹泓明白了一點：與高淨值人群交往，為對方提供價值是基本準則。

曾經有一位客戶，劉丹泓花了一整夜的時間為她做了財富規劃方案，但對方連一眼都沒看就直接推開了她的手。那種不被尊重的感覺令她至今難忘。後來，當客戶因自身的原因再次找到劉丹泓的時候，她還是非常有禮貌地為對方做了高達數千萬元的家族信託管理方案。

劉丹泓在業務層面的專業性，使得她在2019年至2024年間，累計為超過50個家庭搭建家族信託，配置保費 高達1億元，為客戶實現財富保值增值和傳承，樹立了行業標竿。很快，年度卓越精英獎和十佳零售客戶經理等榮譽落在了她的身上。

2021年，做為私人銀行領域的專家，劉丹泓服務的高淨值人群已經達到30名左右，高峰時，她負責管理的財富已經超過十億元。2022年，身為私人銀行領域的專家，劉丹泓服務的高淨值客戶超過了100名，管理總資產規模20億元。

2024年底，劉丹泓在香港招商永隆銀行開啟職業新篇章，她在短短7個月內新增管理資產8億港元，使總資產規模從2024年底的17億港元增至2025年7月的25億港元，增幅47%。服務的高淨值客戶數量從83人增加到115人。