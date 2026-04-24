中華數碼8K電視盒 母親節優惠價179元

中華數碼推出2026母親節禮物，看世界杯足球大優惠安卓8K電視盒（見圖）大優惠179元和150元家庭卡拉OK機。

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家庭KTV組合配有混音和雙高音質雙喇叭，可男女變聲附帶兩支無線嘜。有藍牙功能。可連接安卓電視盒，每天更新歌曲，也可以連接手機或iPad的藍牙。選用成千上萬的免費歌曲，新歌天天更新，不需要充值。特價150元，與電視盒一起買，減50元，特價280元。機器重約6磅。內帶充電池，在野外可使用6小時。地址：8736 Valley Blvd# A, Rosemead, CA 91770，聯繫電話：626-382-9694。