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全民保險5月1~2日講座 談壽險信託免稅傳承

洛杉磯訊
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【全民保險】5月1日爾灣、5月2日羅蘭崗人壽保險與信託規劃講座
【全民保險】5月1日爾灣、5月2日羅蘭崗人壽保險與信託規劃講座

資產規劃的兩大工具分別是「人壽保險」與「信託」。據調查，在美國大約有一半的人沒有購買人壽保險，普遍是認為保費太高無法承擔、自己還年輕、沒有小孩、資產不高不需要購買人壽保險、人壽保險只有過世後才用得到或是公司已經有提供就不需要另外購買。事實上，人壽保險的核心價值在於風險轉嫁與保障功能，是財務規劃時不可或缺的重要工具；而信託更是能避免遺產認證、財產紛爭的問題。運用的當，更能實現累積財富、免稅傳承的功能。

市面上常見的保險種類有定期險、終身人壽保險、終身儲蓄保險、投資型靈活險跟指數型靈活保險等等，每一種保險具備不同的功能。「定期險」槓桿效益最大，在一定的年限期間以最少的成本獲得最大的保障，適合沒有太多資金或是有房貸壓力的人。「終身人壽保險」則提供終身的保障，除了在提早離開時可以留給家人一份保障之外，將來也可以作為資產傳承留給後代子孫財富。「終身儲蓄保險」除了具有終身人壽保險的功能之外，保單的現金值平均每年會以4.25%-5%的複利免稅成長，且不受市場波動。

另外，在加州，只要遺產超過$20萬美金或是有房產，就需要經過法庭認證。法庭認證不僅費用高昂且非常耗時，可能長達18-24個月才能完成。將資產放進信託中則可以避免法庭認證流程，因此「信託」絕對是資產規劃中極為重要的一環。

沒有做好資產規劃，將來就會需要多繳好多稅。「全民保險」特別邀請「資深專業理財規劃師」現場用實際案例與分享如何做好資產規劃，合法有效的運用人壽保險與信託的優勢不僅能將資產免稅傳承給下一代更避免資產被外人瓜分。

線上報名：https://dub.sh/26LifeSeminar；電話報名：949-943-1789

講座地點：5月1日週五（爾灣）10:00 AM：980 Roosevelt #200A, Irvine, CA 92620

5月2日週六（羅蘭崗）10:00 AM：17506 Colima Rd., #201, Rowland Heights, CA 91748

「全民保險」羅蘭崗總公司電話626-363-2228。爾灣分公司電話949-943-1789。網址： www.anyinsurances.com

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