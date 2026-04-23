首都教育 5月6日零基礎南加幼教就業/創業說明會

幼教助理成為不少新移民的「入門職位」。

新移民 家庭在美國就業與融入問題再次成為關注焦點。對許多初到的華人 家庭而言，「缺乏美國本地工作經驗」往往成為進入職場的首要門檻。在南加州 ，幼兒園長期缺人，許多職位不要求教育專業背景，只要完成基礎幼教培訓，就可以上崗。5月6日（周三），有幼教就業與創業分析說明會，缐下1點·30分，缐上晚8點，可電話或微信預約。

目前南加州多地幼兒園長期面臨人手短缺問題，幼教助理(Teacher Assistant)成為不少新移民的「入門職位」。業界人士指出，該職位通常不強制要求教育專業背景，求職者只需完成基礎幼教培訓，即可具備上崗資格。一些培訓課程週期較短，約8週即可完成，幫助學員快速了解美國幼教體系及實務操作。

不少進入幼兒園工作者表示，從幼教助理起步，不僅能累積本地工作經驗，還能在實際環境中提升英語口語能力，並逐步建立教育行業的人脈網絡。在取得相關經驗後，部分從業者選擇進一步進修American Montessori Society (AMS)認證的蒙特梭利教師資格，以提升專業競爭力。

隨著資歷的積累，職業發展路徑也逐漸多元。有從助理晉升為主教老師者，也有人選擇創業，申請家庭式托兒服務(Family Daycare)。根據加州相關規範，小型家庭托兒通常可照顧6至8名兒童，而大型托兒則可達12至14名。此類模式因可在家中經營，受到部分需要兼顧家庭與工作的家長青睞。

教育專家指出，在師資持續短缺的背景下，持有蒙特梭利體系認證的教師在就業市場上具備較強優勢。同時，幼教行業的工作時間相對穩定，與學齡兒童作息接近，也被認為較適合需要照顧子女的家庭。

此外，部分培訓項目還面向國際學生開放，提供課程銜接與學分轉換機會，為未來繼續攻讀幼教相關學位打下基礎。有關人士表示，這類教育路徑不僅關乎個人職涯，也可能對整個家庭的長期發展產生影響，包括子女教育環境與語言能力的提升。

美國首都教育學院提供AMS認證Montessori教師培訓，招收本地生及國際學生。想了解課程可Line / 微信：pennyyang63，電話909-465-1370，也可掃描二維碼（見圖）。