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AI機器人教育走進青少年視野，倍愛教育發布夏令營培養未來人才

洛杉磯
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在人工智慧快速滲透教育與產業的當下，倍愛教育(Triple I Education ) 於4月18日舉辦「AI機器人教育及夏令營發表會」，吸引眾多家長、學生與教育界人士到場關注。活動以「人機共同定義未來教育」為核心主題，聚焦青少年如何在新時代建立真實能力與長期競爭力。機器人現場展示，呈現AI技術在實際應用中的互動與執行能力，讓與會者更直觀感受科技發展現況。

發布會由市場部主持人銀川開場，指出當前AI教育已成為全球熱點議題，未來人才不再只依賴考試分數，而更重視實踐能力與跨領域整合。現場亦拋出關鍵問題，包括「為何此刻是AI機器人教育的重要節點」以及「學生能從中獲得何種成長路徑」，為後續分享鋪陳方向。

倍愛教育共同創辦人小雨接受采訪
倍愛教育共同創辦人小雨接受采訪

倍愛教育共同創辦人小雨在發言中表示，AI技術正快速進入學習與產業現場，企業對人才的期待也正在轉變。「未來的競爭，不只是分數，而是是否具備使用工具、理解原理並完成專案的能力。」她坦言，許多家長對孩子該學什麼感到迷惘，在傳統成績與新興能力之間難以取捨。本次發布會的目的，正是提供一條更清晰且可執行的學習路徑，讓孩子能更早接觸真實科技場景。

圖3：共同創辦人瀟瀟（Stella）接受采訪
圖3：共同創辦人瀟瀟（Stella）接受采訪

另一位共同創辦人瀟瀟（Stella）則從品牌與課程體系角度出發，介紹倍愛教育多年深耕學生培養的經驗。她指出，此次推出的AI機器人夏令營，是與產業夥伴共同打造的前沿課程，首批面向國中與高中學生，內容涵蓋機器人操控、任務設計與基礎程式概念。未來，倍愛將進一步拓展至進階程式設計、資料分析與AI訓練等領域，並連結科學研究與專案實踐，形成完整培養體系。

她同時強調，教育不應只有單一路徑。「有些學生適合工程技術，有些則可以發展校園應用或結合藝術創作。」倍愛希望讓技術能力與個人興趣結合，提供更具彈性的發展方向。

FF AI-Robotics Co-CEO陳喆
FF AI-Robotics Co-CEO陳喆

來自產業端的代表、FF AI-Robotics Co-CEO陳喆（Chris）則為活動提供技術與趨勢背書。他指出，機器人已不再停留於實驗室，而是能實際完成動作、互動與任務執行的成熟技術。「讓青少年及早進入這個環境，並不是要求他們一開始就學得很深，而是建立理解與實踐的基礎。」他強調，未來企業更看重的是實務能力、專案經驗與跨領域思維，而非單一考試表現。

國中生Jerry
國中生Jerry

國中生Jerry表示，自己原本對機器人既好奇又畏懼，但在實際操作後逐漸建立信心。第一次成功讓機器人完成指令時，感覺到原來自己也可以做到。他認為，這門課帶來的不只是技能，更是一種敢於嘗試的態度。

高中生Jaden
高中生Jaden

高中生Jaden分享，課程讓他從單純關注結果，轉變為思考問題的過程與邏輯。開始理解每一個動作背後的判斷與調整，也學會如何尋找解法。他認為，這種思維能力對未來學習與專案實踐都具有長期價值。

隨著AI與機器人技術持續發展，教育模式正從知識傳授轉向能力培養。倍愛教育此次推出的系統化課程與夏令營產品，嘗試為青少年建立從入門到進階的學習路徑，也反映出教育與產業逐步融合的趨勢。

洽詢電話626-787-9111，鑽石吧與爾灣均有教室，更多資訊可上網www.tripleiacademy.com

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