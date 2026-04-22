維亞維德高爾夫俱樂部 餐飲精緻、教練專業

座落於風景如畫的Via Verde丘陵之中的「維亞維德高爾夫俱樂部」（見圖），配合頂級高爾夫設施、精緻餐飲與溫馨氛圍，致力於打造展現社區精神的高品質休閒生活體驗，成為南加州 備受矚目的私人俱樂部。

維亞維德高爾夫俱樂部(Via Verde Country Club)的活動設施，包括有有18洞錦標賽級高爾夫球場、高爾夫練習場、推桿練習果嶺、五星級精緻餐飲、六個夜間照明網球場、豐富的社交活動、可容納350人的宴會廳、專業高爾夫和網球教練、行政更衣室、行政會議室、每週青少年高爾夫訓練營、度假式游泳池等。

該俱樂部的歷史傳承與匠心打造創立於1960年代末，由Vinell Pauley構思，並由知名設計師Bill Bell精心設計。依山而建的球場與自然景觀完美融合，為會員提供遠離城市喧囂、親近自然的休閒空間。作為聖迪馬斯五英里範圍內唯一的私人鄉村俱樂部。

俱樂部設有完善的設施與多元活動，除球場外更有專業的球具店、戶外遮陽休憩區與輕食吧，網球會員可參與每週排名賽、混合雙打賽及全年多樣社交活動，並享有限高爾夫使用權與會所消費簽帳服務，另有專業教練團隊隨時提供指導，協助會員精進球技。俱樂部亦設有完善的競技排名制度，依據比賽成績為會員進行實力分級，安排實力相當的對手進行比賽。

有關詳情可電郵[email protected]或電909-599-8486查詢或預約參觀，週一至週五營業時間由上午5時至晚上10時，週六及週日需預約，地址在1400 Avenida Entrada, San Dimas, CA 91773。