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大莊家角子老虎百萬頭彩 聖伯納汀諾男奪得

特曼庫拉市訊
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一名加州聖伯納汀諾縣男子日前在「大莊家賭場度假村」贏得高達七位數$1,010,344.48巨額彩金（(見圖）。他在賭場遊玩時，坐在由「Aristocrat Gaming」推出的「Dragon Link Peace & Long Life™」角子老虎機前，玩著玩著；這台機器隨即亮起絢麗的彩燈並響起歡慶音效，驚喜的中彩瞬間，吸引了鄰近賓客紛紛圍觀。

一陣歡欣鼓舞後，這位幸運兒選擇對其計劃保持低調，但他的里程碑式勝利，再次為「大莊家」近來一連串的超級頭彩記錄再添佳話。

大莊家賭場度假村指出，此次頭彩是「Aristocrat」旗下廣受歡迎的「Dragon Link」角子老虎機在「大莊家」不到一年內第四度突破百萬美元大關的彩金。就在十多天前的2026年3月，一位賓客帶走了$1,339,477.30 。於年前2025年5月，一位來自特曼庫拉的幸運兒贏得$1,044,559.11；而稍更早於2025年3月13日，一位賓客在同一台機器上擊中累積彩金共$1,232,300.19 。

「大莊家賭場度假村」每天都有幸運兒誕生，想在暢玩心儀的角子機和賭桌遊戲的同時享受更多精彩優惠，最簡便的方法就是加入「大莊家尊尚會員計劃」(Pechanga Rewards)，申請加入「大莊家尊尚會員計劃」完全免費，手續簡便，只需前往獎賞服務台申請成為會員，即可開始積累積分。賓客須年滿21歲。

大莊家賭場度假村(Pechanga Resort Casino)位45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA，詳覽網址www.Pechanga.com。

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