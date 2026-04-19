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「樂活50加」免費報稅服務5/2蒙市最後一場

洛杉磯
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為協助錯過報稅截止日或已申請延遲申報的南加居民免費完成 2020至2025 年的報稅，「樂活50加」攜手公益組織Haven Services，透過國稅局推動的「VITA報稅義工協助」計劃，定於5月2日義務為南加州中低收入家庭、兒童、個人及年長者提供今年最後一場免費報稅服務。該活動僅接受預約，可掃描QR碼預約時間，額滿即止。

樂活50加 ( Happy 50 Plus ) 表示，不少民眾忙著工作、照顧家庭，不小心錯過了4月15日的報稅截止日期，或認為有幾年收入偏低乾脆不報稅；也可能覺得退休了不必再報稅，但想想總覺得心不安，且又擔心補報會被罰款。其實，如果沒有欠稅，或本來就可以拿到退稅，即使在截止日之後申報，通常不會產生罰金。根據美國國稅局（IRS）的規定，所謂的「未申報罰金」，是根據應繳稅額計算的，如果不欠稅，那麼罰金通常就是零。

為方便服務華裔民眾，「樂活50加」組織了一支取得IRS認證的翻譯志工隊，義務為需要協助的報稅人提供一對一的中文翻譯，確保報稅時語言零障礙，於三、四月間舉辦過多場的免費報稅活動受到廣大迴響。

5月2日 (週六) 當天可預約協助的報稅項目包括：年收入不超過$80,000的W-2 薪資、失業救濟金收入、社會安全福利、利息與股息收入、基本自僱收入、教育抵免、兒童稅收抵免與其他受扶養人抵免、勞動所得稅收抵免、退休收入、健康保險申報、標準扣除與基本逐項扣除。如果欲申報年度超過一年，需為每一年的報稅分別預約時段。

免費報稅服務的時間是5月2日上午 10 時至下午 6 時，地點在606 S. Atlantic Blvd., Monterey Park, CA。預約也可上「樂活50加」官網 www.happy50plus.org，諮詢電郵 [email protected] 或電1-800-881-3466。

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