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大莊家ProAm高球邀請賽 球星、名人匯聚

特曼庫拉市訊
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備受矚目的「大莊家高爾夫職業及業餘混合邀請賽」(Pechanga ProAm)日前於大莊家Journey高爾夫球場舉行。25位美國女子職業高爾夫協會(LPGA)職業球員、影視明星及贊助商等眾多頂尖高球手匯聚（見圖）參與此年度賽事 。

大莊家指出，該賽事為密集巡迴賽期間的職業球手們提供了難得放鬆身心的機會，讓女將們不僅能在輕鬆愉快的氛圍中充分享受高爾夫樂趣，還能全方位展現置身世界錦標賽級別Journey高爾夫球場的風采。同樣值得關注的是，今年邀來六位明星嘉賓與職業選手同場競技，成為賽事另一精彩亮點。

來自新西蘭LPGA新星Amelia Garvey畢業於南加大，在「愛普生巡迴賽」中獲優異成績後成功取得LPGA巡迴賽資格並在國際賽場嶄露頭角。新星Brianna Navarrosa以頑強的場上鬥志及在南加大學期間的卓越表現而聞名。名將IL Park Lee擁有豐富大賽經驗。Bianca Pagdanganan為享譽全球的LPGA選手，更為菲律賓在國際高爾夫賽場上最具代表性的人物之一。華裔選手Christine Wang及Ginnie Ding亦展現新秀風采。

「混合邀請賽」中特邀多位橫跨影視及數碼媒體等的知名人士傾力加盟，包括：羅斯巴特勒（漢娜的遺言）、丹尼爾亨尼（犯罪心理）、李傑森（Jubilee Media創始人）、曼尼賈辛托（捍衛戰士）、雷蒙德李（NBC時空怪客）、肯柯比（匹茲堡醫魂）、錢裕揚（孫家兄弟）。七日當天賽事出爐的有「最遠距離獎」、「一杆進洞獎」、「邀請賽獎」及「推杆比賽」。

在邀請賽開幕式上，大莊家賭場度假村(Pechanga Resort Casino)高層主管總經理Tjeerd Brink、PDC總裁Sean Vasquez、亞洲市場部助理總監Anna Tran等盛情歡迎選手及嘉賓體驗並享受一流球場之外；更希為年輕的下一代呈獻競技典範。

大莊家目前正進行豪華巡禮送大屋活動，將送出一棟位於爾灣(Irvine)熱門社區Ovata at Great Park的全新豪宅，賓客只需於每週六親臨大莊家激活當週的抽獎資格，就有機會成為「幸運鑰匙」入圍名單，於5月30日前往大莊家參與壓軸抽獎。詳情可上網Pechanga.com或電免費專線(877)711-2946。

爾灣 華裔 南加大

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