鄭珣眼科醫學博士 專精青光眼、白內障手術治療

鄭珣眼科醫學博士（見圖），畢業台灣大學醫學系，曾在UCSD從事青光眼研究。在Loma Linda醫學院擔任青光眼白內障主治醫師多年，接受各種高難度青光眼並立轉診服務，具有最完整青光眼專科醫師資歷。

鄭醫師在美20餘年，施行上萬次手術，包括白內障、青光眼、眼翼、眼皮手術及一般眼科診治，近視防治、角膜塑型術及藥物治療等等。

鄭醫師施行最先進白內障手術，不痛、不打針、沒縫線、同時置放各種高端水晶體如多焦點水晶體、調節性水晶體、散光矯正水晶體及雷射輔助白內障手術，已達到患者不需戴眼鏡的需求。

青光眼方面，診所擁有最先進的醫療診治儀器，提供各種藥物雷射治療，並施行各種青光眼手術，包括微小侵入性青光眼手術(MIGS)、小樑網切除術及各種青光眼導管手術。

診所擁有最先進的醫療設備，包括Optomap廣角照相、OCT光譜斷層及多種雷射如SLT選擇性雷設小樑網、YGA雷射等。

鄭醫師除了自身極佳的醫學知識與精湛醫術，並對患者充滿熱情，提供最誠摯專業的醫療服務，已達到眼科醫師的終極目標，維護視力健康避免失明的痛苦。

白內障是因為水晶體混濁而造成視力缺損的疾病，症狀包含彩度降低、視線模糊、光源產生光暈、無法適應亮光、以及黑暗環境下視覺障礙，白內障可能導致駕駛困難、閱讀障礙以及識人能力降低，視覺減退會增加跌倒和憂鬱的風險，也加速老人失智的退化，還好白內障手術是近年來眼科最進步，成功率最高的手術之一，患者可經由手術而恢復光明。

鄭珣眼科醫學博士能說國、台、粵、英語，接受各種醫療保險卡，電話：626-457-1280，地址：207 S. Santa Anita St. #368, San Gabriel, CA 91776。