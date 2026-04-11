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東方遺珍公司 4月14日起古董鑑定收購會

洛杉磯訊
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東方遺珍的專家在收購會上為藏家鑒定書畫古玩。
東方遺珍的專家在收購會上為藏家鑒定書畫古玩。

東方遺珍公司成立於2009年，總部位於加利福尼亞州，是一家專注於中國古董與藝術品鑑定及投資的專業機構。多年來，公司持續在北美各地舉辦鑑定與收購活動，憑藉專業團隊與誠信服務，在廣大收藏愛好者中建立了良好的口碑與信譽。

公司長期高價收購各類中國古董及藝術品，包括瓷器、玉器、書畫、雜項珍玩等。活動現場由專業專家團隊提供免費鑑定與市場評估，幫助藏家了解藏品真實價值，實現合理變現。

近期市場行情活躍，優質藏品需求強勁，部分精品價格持續上漲。東方遺珍公司將於4月14、15、16和18日再次來到洛杉磯地區，舉行為期四天的古董鑑定與收購活動，歡迎廣大藏家攜寶前來交流與洽談。

時間和地點如下：4月14日，九點至六點，Thousand Oaks, CA. Sheraton Agoura Hills Hotel, Room: Salon E.

30100 Agoura Rd, Agoura Hills, CA 91301。

4月15日，九點至六點，Pasadena, CA. The Westin Pasadena，Room: Altadena

191 N. Los Robles Ave., Pasadena, CA 91101

4月16日，九點至六點，Torrance, CA，DoubleTree by Hilton Hotel，Torrance - South Bay, Room: Heritage Ballroom.

21333 Hawthorne Blvd, Torrance, CA 90503

4月18日，九點至六點，Orange County, CA.The Westin South Coast Plaza，Room: San Carlos。

本次活動名額有限，建議提前預約。歡迎攜帶藏品親臨現場，與專家面對面交流。

官網預約：www.orientalheritageinc.com/events。諮詢熱線：800-575-5583

東方遺珍公司展示廳。
東方遺珍公司展示廳。

洛杉磯

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