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「樂活50加」4/18免費報稅服務 僅接受預約

蒙特利公園市訊
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是否錯過報稅日期？或2020年至2025年之間漏報稅了？別擔心，只要未欠稅且已申請2025延期報稅或符合退稅資格，即使在報稅截止日後，仍可預約參加免費報稅或申請退稅，且不需繳納逾期罰金。

樂活50加(Happy 50 Plus)攜手公益組織Haven Services旗下的免費稅務平台File4Free，於4月18日（週六）共同舉辦免費報稅服務。此活動僅接受預約，可掃描Q R碼（圖右上方）預約時間，額滿即止。

透過國稅局(IRS)推動的「VITA報稅義工協助」(Volunteer Income Tax Assistance, VITA)計劃，樂活50加攜手公益組織Haven Services旗下的稅務平台File4Free，共同特為華人舉辦多場免費報稅活動，甫舉辦過的兩場均受到廣大迴響，這次別錯過可立即退稅的機會。

「樂活50加」表示，所有義工報稅員均通過國稅局的嚴格培訓及認證，特別熟悉退休或即將退休的年長者、中低收入個人及家庭的報稅協助。免費報稅服務對象不限年齡，只要年收入不超過八萬美金的簡單報稅即可預約。

為方便服務慣用中文的華裔居民，「樂活50加」特別組織了一支已取得國稅局認證的翻譯志工隊，義務為需要協助的報稅人提供一對一的中文翻譯服務。4月18日首場補報稅活動主要目的是為錯過報稅截止日的報稅人申報2020年至2025年的稅表，並協助合格者當場申辦退稅。如欲申報年度超過一年，需為每一年的報稅分別預約時段。

4月18日可免費協助的稅務項目主要包括：EITC（聯邦勞動所得抵免）、CalEITC（加州勞動所得抵免）、CTC（子女及幼童稅務抵免）、FYTC（寄養青年稅務抵免）等。

免費報稅服務的時間是上午10時至下午6時，地點在606 S. Atlantic Blvd., Monterey Park, CA。預約也可上「樂活50加」官網www.happy50plus.org，諮詢電郵[email protected]或電1-800-881-3466。

國稅局 報稅 退稅

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