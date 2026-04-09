南加亞美公義促進中心 免費協助公民入籍申請

提供免費的公民申請協助

南加州亞美公義促進中心(AJSOCAL)提供免費的美國公民入籍申請協助，無論是第一次準備入籍考試，還是有多次面試未通過，都可聯繫亞美公義促進中心獲得幫助。

協助內容包括：公民入籍申請(N-400)，公民身分證明(N-600)，綠卡續約(I-90)及親屬移民 申請等。提供服務的內容包括免費的法律諮詢，申請流程指導，為符合資格的申請者協助申請費用豁免，提供入籍考試備考材料及入籍面試支援等。

亞美公義促進中心，每週會在洛杉磯 縣和橙縣地區提供免費公民入籍諮詢服務，現場有翻譯人員可以為大家提供中文服務。了解更多詳情，可以撥打免費中文熱線1-800-520-2356，或登入網站ajsocal.org/citizenship，或手機掃描二維碼（見圖）。

南加州亞美公義促進中心是亞裔 美國人和太平洋島民(AAPI)社區的主要民權倡導組織，每年為洛杉磯和橙縣的15,000個組織或個人提供服務。AJSOCAL是一個非營利社會組織，致力於為英語能力有限和低收入群體提供免費的法律和非法律援助，包括：反亞裔歧視、公民入籍申請、家庭暴力和家庭法、醫療保健服務、住房保護、移民法律服務，及具影響力的訴訟。

若需要協助，可於週一至週五上午9點至下午5點撥打中文國粵雙語熱線1-800-520-2356，英文熱線1-888-349-9695。