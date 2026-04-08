C2教育中心4月11日線上講座 解析SAT/ACT

致力於升學 輔導超過25年的C2教育中心(C2 Education)，本週六（4月11日）下午2點舉辦ZOOM線上教育講座，全面解析SAT vs ACT。邀請學生與家長踴躍報名參加，深入了解如何規劃升學之路，進入夢寐以求的大學。註冊鏈結https://tinyurl.com/2wzf3t45。

主講人Alan Gao（見圖），C2教育中心主任，資深教育專家，多年SAT / ACT教學與輔導經驗，成功幫助學生進入頂尖大學。本次講座將深入解析SAT與ACT的差異、優勢與應試策略。

教育機構C2 Education，自1997年成立，在全美都有分支教育機構。該中心精心規劃，讓參與學生都表現優異、成績卓著，在所輔導的學生中，包括K至12年級的學生，甚至還有具備大學學業水準的學生。

該中心非常注重初高中階段的課程規劃及提供關鍵的支持，打好基礎的黃金階段，提前規劃學習更具挑戰性的內容，得以在學業方面獲得成功。他們的認證顧問會隨時提供支持。

C2教育長期專注於考試輔導、GPA管理以及大學升學指導，透過系統化與個人化的教學模式，協助學生在競爭激烈的申請環境中脫穎而出。

C2 Education加州 共有25所分校，詳情可洽官網：C2education.com暸解更多詳情或可至鄰近中心，Chino Hills地址3626 Grand Avenue #C, Chino Hills, CA 91709，電話909-627-3323。Diamond Bar地址1403 S. Diamond Bar Blvd, Diamond Bar, CA 91765，電話909-861-5100。Rancho Cucamonga地址6331 Haven Ave, Suite 11, Rancho Cucamonga, CA 91737，電話909-987-7575。