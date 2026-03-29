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MEIRYA 綠茶精釀啤酒新品發表會洛杉磯成功舉行

洛杉磯
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3月25日，新銳飲品品牌MEIRYA於洛杉磯工業市漢唐會舉行「綠茶精釀啤酒新品發表會」，以「當綠茶遇見精釀」為主題，正式向市場推出融合東方茶文化與現代精釀工藝的創新產品，宣告品牌進軍茶系精釀領域的重要一步。

左起：楊輝、段趙閩、蔡成華、韓國女歌星Solji 許率智、瀚知酒業負責人、林昆蓉
左起：楊輝、段趙閩、蔡成華、韓國女歌星Solji 許率智、瀚知酒業負責人、林昆蓉

活動當天，韓國女歌星許率智(Solji) 及韓國代理商團隊到場祝賀，率先品鑑MEIRYA三款茶系精釀產品，對產品風味、品牌理念及市場前景給予高度評價。未來雙方有望在日韓及亞太市場展開進一步合作，推動茶系精釀品類的區域發展。據悉，許率智亦將出席後續相關發布活動，助力品牌國際化推廣。

MEIRYA綠茶啤酒亞洲市場代言人、韓國女歌星Solji 許率智與瀚知酒業負責人
MEIRYA綠茶啤酒亞洲市場代言人、韓國女歌星Solji 許率智與瀚知酒業負責人

來自食品飲料產業及商業界的多方嘉賓齊聚現場，共同見證MEIRYA品牌的重要里程碑。品牌方介紹，此次推出的綠茶精釀啤酒選用優質綠茶原料，結合精釀啤酒工藝，呈現出清新回甘、層次豐富的口感，在保留茶香清雅的同時，也展現出精釀啤酒的醇厚風味，體現品牌「輕盈、清爽、獨特」的生活方式理念。

美樅茶葉研究院主任Edward Roth接受訪問
美樅茶葉研究院主任Edward Roth接受訪問

在產品規劃方面，MEIRYA同步公布年度新品布局，3月推出綠茶精釀啤酒，6月將推出酒精度4.8%的抹茶精釀啤酒，9月則計劃上市酒精度13.5%的巧克力紅茶精釀啤酒。三款產品在風味與酒體上由輕至重逐步遞進，從入門清爽型到高端濃郁型，構建完整的「茶+精釀」產品矩陣。

瀚知酒業副總裁 Rolanny Zhang介紹MEIRYA 抹茶精釀啤酒
瀚知酒業副總裁 Rolanny Zhang介紹MEIRYA 抹茶精釀啤酒

市場拓展方面，品牌亦取得階段性進展。MEIRYA宣布，舊金山地區代理商已正式簽約並啟動合作，顯示其產品已獲美國市場初步認可，並為後續通路布局奠定基礎。

韓國商會會長接受訪問
韓國商會會長接受訪問

發表會上，美楓茶葉研究院主任Edward Roth、瀚知酒業北美區域副總裁Rolanny Zhang及MEIRYA市場銷售總監Steven Stone等嘉賓分別發言，從產品研發、亞洲市場布局、國際合作及銷售策略等多個面向，闡述品牌未來發展方向。

MEIRYA相關負責人表示，品牌將持續融合東方茶文化與現代精釀工藝，打造具備國際辨識度的創新飲品，並在產品研發、通路拓展及國際合作方面持續發力，為消費者帶來兼具文化內涵與品質體驗的多元產品。

業界人士認為，此次新品發布不僅是MEIRYA品牌的重要亮相，也顯示「茶+精釀」作為新興細分品類正逐步釋放市場潛力。隨著產品線完善與國際合作推進，MEIRYA正加速構建其獨具特色的「茶系精釀」品牌版圖。

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