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黃奕新律師事務所 專精移民、各種疑難雜症訴訟

帕沙迪納訊
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黃奕新律師事務所長期服務南加州華人社區。
黃奕新律師事務所長期服務南加州華人社區。

黃奕新律師事務所(Law Offices Of Dixon Wong & Associates)，長期服務南加州華人社區，專精各項美國移民，各種疑難雜症，刑事案件。

黃奕新律師（見圖）為聯邦法庭註冊出庭律師，率領經驗豐富的律師團隊，專注於各類移民案件，包括職業移民(EB-1、EB-2、EB-3)、投資移民(EB-5)、L-1跨國公司綠卡、身分轉換、婚姻移民及親屬移民等，協助客戶依個別情況規劃合適的移民途徑。

在刑事案件方面，事務所承辦家暴、虐童、偷竊、酒駕、傷害、賣淫及青少年犯罪等案件。黃奕新律師指出，新移民若涉及刑事案件，可能面臨綠卡被取消甚至遭到遞解出境的嚴重後果，需即時尋求專業法律協助，以爭取減輕刑責或降低移民風險。

此外，該事務所在民事訴訟領域亦具豐富經驗，承辦案件包括商業訴訟、合約糾紛、投資與移民詐欺、公司法爭議、商業買賣糾紛、大麻執照相關法律問題等。

針對移民拘留案件，黃奕新律師表示，當事人或其家屬若被移民局拘留，仍可透過向移民局或移民法庭申請保釋。該律師團隊處理過多起保釋案件，熟悉相關程序，能協助當事人爭取較低保釋金並提高成功率。

更多黃奕新律師事務所的業務資訊，可參考《世界日報》工商電話簿封面廣告或第57頁，或洽詢626-577-1100，地址：600 S. Lake Ave., Suite 301, Pasadena, CA 91106。

移民

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