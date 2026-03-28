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精密軸承革新 林延敏團隊擁7項發明專利

洛杉磯訊
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林延敏為中國的精密軸承鑄魂。
林延敏為中國的精密軸承鑄魂。

林延敏（見圖）說，精密軸承是工業裝備的「精密關節」，是中國邁向高端製造的核心，只有不斷推動產業創新，才能為整個產業鑄魂。

從美國學成歸來後，林延敏把在國外學到的知識和見聞都運用到了管理上，她的精密軸承事業也迎來了高峰。她在提出智慧製造和自動化深化的發展思維後，又在工廠內率先實現了「車間鮮見人，但聞機聲響」的「黑燈工廠模式」。使得工廠的人工成本驟降20%，但效率卻提升了20%。

她帶領團隊在裝配環節引入了「軸承自動裝配裝置」，並申請了「可調夾緊結構適配不同尺寸軸承」的專利；又在註脂工藝環節申請了「尺寸可調雙列球軸承注脂頭」專利，通過可調半徑注脂頭與護板設計，把注脂精度提升了30%以上，還實現了30%以上。

林延敏嚐到了創新帶來的甜頭。她帶領團隊利用數據驅動，實現了生產過程的即時監控與控制。在現有的生產執行系統的基礎上，增設了IoT感測器+AI分析模組，在磨削和熱處理等關鍵工序部署震動和溫度感測器，做到了即時監測設備狀態，並預測刀具磨損的功能，在很大程度上減少了突發停機的可能，並將關鍵尺寸波動範圍壓縮超過50%。

在車間巡視過程中，林延敏發現有時候軸承密封尺寸會產生漏脂和密封圈失效的問題。於是在實驗過程中，她透過滑槽定位和百分錶線上檢測，可以實現密封槽全圓週快速檢測，並且檢測效率可以提升40%以上。隨後，團隊也第一時間申請了「軸承套圈檢測裝置」的專利。

迄今為止，林延敏團隊已擁有7項發明專利及27項實用新型專利及1項外觀專利。在推動軸承產業技術革新、提升產品性能及優化製造流程方面，林延敏不僅發揮了關鍵作用，也用實際行動推動了產業發展。

如今，隨著林延敏所制定的《未來10年核心技術發展規劃》的實施，她生產的產品已廣泛應用於航空航太、新能源、高端裝備製造等領域，客戶也遍及全球30多個國家和地區。

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