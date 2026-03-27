暢小平單身介紹中心 4月4日週六舉辦Happy Easter大型舞會

暢小平Cindy's Singles單身俱樂部介紹中心，4月4日周六舉辦Happy Easter大型單身舞會，時間晚上7時，在Almansor Court Ballroom大型晚餐聯誼舞會，將現場製造出最好的娛樂效果，也能認識來自各地新朋友，每位50元，前25位女生優惠價$30，報名可電818-355-0318。

擴大交友圈，想結識在南加州、聖地牙哥及Las Vegas各地優質中美單身朋友，可參加用心經營40年的Cindy's Singles暢小平中美單身婚姻介紹中心，用心、信譽好，獲得會員的認同，策劃此次的復活節相親大型餐舞會，現場氣氛溫馨，共度愉快時光，有速配相親請早登記。

當天精心佈置了羅曼蒂克的豪華Ballroom Room，內有大舞池，7點至8點卡拉OK，帶動歡樂氣氛，舞會進行至凌晨12點。地點：Almansor Court，地址：700 S. Almansor St., Alhambra, CA 91801。

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