我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

堅持打贏俄烏戰 普亭首度開口要寡頭富豪捐款

美以猛轟近一個月仍難除盡 伊朗射飛彈改採「量少殺傷高」撐戰局

暢小平單身介紹中心 4月4日週六舉辦Happy Easter大型舞會

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

暢小平Cindy's Singles單身俱樂部介紹中心，4月4日周六舉辦Happy Easter大型單身舞會，時間晚上7時，在Almansor Court Ballroom大型晚餐聯誼舞會，將現場製造出最好的娛樂效果，也能認識來自各地新朋友，每位50元，前25位女生優惠價$30，報名可電818-355-0318。

擴大交友圈，想結識在南加州、聖地牙哥及Las Vegas各地優質中美單身朋友，可參加用心經營40年的Cindy's Singles暢小平中美單身婚姻介紹中心，用心、信譽好，獲得會員的認同，策劃此次的復活節相親大型餐舞會，現場氣氛溫馨，共度愉快時光，有速配相親請早登記。

當天精心佈置了羅曼蒂克的豪華Ballroom Room，內有大舞池，7點至8點卡拉OK，帶動歡樂氣氛，舞會進行至凌晨12點。地點：Almansor Court，地址：700 S. Almansor St., Alhambra, CA 91801。

如想安排一對一介紹也可聯繫Cindy's Singles暢小平中美單身俱樂部介紹中心，地址：245 E. Main St., #105 Alhambra, CA 91801，微信：Cindy's Singles，網站：www.Cindys-Singles.com。

上一則

MLB/ 達比修有進入限制名單 背後含有多層意義

下一則

社區組織控告工業市 要求儲能、資料中心建案完整環評

延伸閱讀

聯合健康保險、加聯泰平醫療網 3月27日免費健康講座

聯合健康保險、加聯泰平醫療網 3月27日免費健康講座
正體漢字文化節 品客家小吃、玩漢字遊戲 「學習中文簡單有趣」

正體漢字文化節 品客家小吃、玩漢字遊戲 「學習中文簡單有趣」
3月22日星座運勢 摩羯財運暢旺 水瓶旅遊運佳

3月22日星座運勢 摩羯財運暢旺 水瓶旅遊運佳
灣區歡慶復活節 免費體驗活動一次打包

灣區歡慶復活節 免費體驗活動一次打包
母親介紹相親對象…蘭州女放下戒心 交往1個月被騙85萬

母親介紹相親對象…蘭州女放下戒心 交往1個月被騙85萬

洛杉磯華人聯誼會 載歌載舞慶白色情人節

洛杉磯華人聯誼會 載歌載舞慶白色情人節

熱門新聞

華男Terry Kwong告國稅局獲勝，數百萬人2026年或獲更多退稅。（示意圖取自Pexels）

華男告贏國稅局 數百萬人今年可獲更多退稅 7月截止別錯過

2026-03-19 02:20
好市多持續降價之際，熟食區同時推出新品。（本報檔案照，記者劉子為／攝影）

好市多一口氣上架8款「好吃到很危險地步」新品

2026-03-24 23:47
自稱選美皇后、49歲菲律賓裔女迪克森（Maria Dickerson，又名Dulce Pino）涉龐氏騙局，日前認罪。（示意圖由ChatGPT製作）

專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華

2026-03-21 22:21
美聯航24日宣布將推出全新長途航班座位選項「Relax Row」，該配置可將三個經濟艙座位轉換成類似沙發的平面空間。（美聯航圖片）

美聯航全新長途航班座位 經濟艙也能躺平

2026-03-25 02:12
一家人回國探親，妻子和孩子滯留當地，無法入境。(示意圖取自Unsplash.com)

亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」

2026-03-22 14:57
已故拉斯維加斯創業家、Zappos創辦人謝家華（Tony Hsieh）身後留下的資產估計高達8億5000萬美元。（美聯社）

台裔鞋王8.5億遺產分配再生變 律師要驗神秘遺囑真偽

2026-03-20 21:49

超人氣

更多 >
養老院開銷大…可想辦法「耗盡財產」變窮 讓白卡支付

養老院開銷大…可想辦法「耗盡財產」變窮 讓白卡支付
伊朗「大禮」揭曉 川普：有誠意…我們正與對的人談判

伊朗「大禮」揭曉 川普：有誠意…我們正與對的人談判
馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入

馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入
「我可幫忙處理蔡英文」WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到

「我可幫忙處理蔡英文」WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到
佛州美軍基地外現爆裂物 華裔姊弟涉案一人逃回中國

佛州美軍基地外現爆裂物 華裔姊弟涉案一人逃回中國