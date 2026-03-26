大莊家Home Sweet Win !送220萬加州爾灣豪宅

資深家居電視節目主持人Ty Pennington 將受邀任現場壓軸抽獎嘉賓。

大莊家賭場度假村(Pechanga Resort Casino)2026年再度推出備受歡迎的「Home Sweet Win！」豪華巡禮送大屋活動（見圖），今年升級加碼，將送出一棟位於加州爾灣(Irvine)熱門社區Ovata at Great Park的全新豪宅。

這棟華屋將於5月30日（星期六）晚上10時在「大莊家賭場度假村」舉行的壓軸大抽獎中送出，屆時將有20位幸運兒晉級「Home Sweet Win !」總決賽的幸運鑰匙入圍名單，其中一位幸運兒將成為最終屋主。資深家居電視節目主持人Ty Pennington（圖右下）將再次受邀擔任現場壓軸抽獎嘉賓。

這一棟價值220萬元擁有四臥房三衛浴的嶄新豪宅即可入住，由建商Taylor Morrison打造出質感豐富的室內設計與充滿加州時尚風格的裝潢，更配備齊全家具及最先進家電設備。Ovata at Great Park為一環境優美的高端社區，內設有泳池、匹克球與網球場、數英里健行步道，且隸屬優秀學區。

2026年「Home Sweet Win !」豪華巡禮送大屋活動於3月1日正式開跑，大莊家會員只需使用會員卡玩樂自己喜愛的角子機或賭桌遊戲，即可自動賺取抽獎資格參與。大莊家表示，活動期間，賓客只需於每個星期六親臨大莊家激活當週的抽獎資格，就有機會成為當週的「幸運鑰匙」入圍名單。所有入圍「幸運鑰匙」的幸運兒於5月30日前往大莊家參與「豪華巡禮送大屋」壓軸抽獎，入圍者各自轉動門鎖開啟大門，僅其中持「幸運鑰匙」者贏得屬於自己的百萬大屋。

大莊家指出，賓客必須年滿21歲並成為「大莊家」尊尚會員(Pechanga Rewards)方可參與活動。加入會員完全免費且流程簡單，只需前往會員服務櫃檯申請即可。每次使用會員卡玩樂角子機或賭桌遊戲，均可賺取積分並享受多項會員專屬優惠。詳情可瀏覽Pechanga.com或Pechanga.com/join。

除了「豪華巡禮送大屋」抽獎活動外，「大莊家賭場度假村」亦將於2026年捐出近十萬美元給非營利組織Habitat for Humanity of Greater Los Angeles（簡稱Habitat LA），以支援該組織在2025年山火後的災後重建工作。Habitat LA長期致力於在災難發生後協助弱勢家庭重建家園。該組織發起REBUILD LA長期緊急救援計劃，幫助受災居民重建房屋、重新安置、提供基本生活物資並恢復正常生活。

瞭解更多大莊家賭場度假村「Home Sweet Win !」豪華巡禮送大屋活動詳情，可登錄 Pechanga.com/homegiveaway。