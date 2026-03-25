傅雁賓視覺敘事見長 曾獲美新聞設計金獎

隨著視覺文化持續發展，平面設計已從單純的藝術表達，轉變為跨越語言與文化的傳播媒介。設計師除傳遞訊息外，也透過創意理念影響產業走向。中國平面設計師傅雁賓（見圖）為其中具代表性的創作者之一，逐步在相關領域受到關注。

在設計界，傅雁賓常以「傅天」為筆名創作，其作品以視覺敘事與版面結構見長。憑相關作品，曾獲美國新聞媒體視覺設計協會圖片版設計年度最佳金獎，進一步提升其在業界的能見度。

傅雁賓的職業生涯起步於媒體產業，早期的工作經歷，使他逐漸形成了以「視覺敘事」為核心的設計理念。他認為，平面設計不僅要追求美感價值，更要透過清晰的視覺語言組織訊息，讓複雜內容更容易被理解。也正是在這一階段，他逐步建立起兼具表達力與傳播力的設計方法。

隨著經驗積累，傅雁賓開始不斷突破傳統平面設計的表達方式。在媒體改版專案中，他透過重構版面結構，讓設計呈現更強的空間感與層次感，進而突破二維排版的慣常限制。這種更具敘事性和視覺衝擊力的表達方式，使他在業界逐漸形成鮮明的個人風格。

在財經媒體設計領域，傅雁賓將設計能力延伸至複雜資訊的視覺轉化，透過較直觀的呈現方式處理大量數據與圖表，使抽象內容更易理解，並提升傳播效率。相關實踐亦反映其在設計方法上的持續探索。

隨著數位媒體發展，傅雁賓將設計實踐延伸至網路產品與使用者體驗領域，逐步形成兼顧功能與美感的設計取向，使視覺表達更貼近資訊傳遞與實際使用需求。

其長期投入亦帶來多項專業肯定，曾獲大眾傳播媒體視覺影響力人物獎、全球人文藝術桂冠獎等。2025年，作品《碎片》於德國柏林藝術雙年展獲金獎，顯示其在視覺藝術領域的持續發展。