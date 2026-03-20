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紅藍卡怎申請？Astiva Health手把手解答

記者楊青／洛杉磯報導
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Astiva Health銷售部支持專員張桂嫦歡迎民眾前來諮詢。（記者楊青/攝影）
Astiva Health銷售部支持專員張桂嫦歡迎民眾前來諮詢。（記者楊青/攝影）

根據聯邦醫療保險與醫療補助服務中心統計，截至2026年初，全美約6800萬至6970萬人參加聯邦醫療保險（Medicare），相當於美國約19%的人口持紅藍卡，約89%受保人為65歲及以上，另有700萬人為65歲以下的殘疾或嚴重疾病患者。超過一半受益人選擇醫療保險優勢計畫（Medicare Advantage），其餘為傳統的Medicare。與此同時，約八成持卡人享有聯邦醫療保險D部分處方藥保障。那麼如何申請紅藍卡？資質要求有哪些？

Astiva Health銷售部市場支持協調員春梅解釋，一般來說，紅藍卡申請條件包括：65歲或以上的美國公民，符合居住要求的合法居民；65歲以下但有長期殘障（通常已領取社會安全殘障福利滿24個月）；患有某些嚴重疾病，例如末期腎病變（End-Stage Renal Diseases）、漸凍症（ALS）等。

但需特別注意的是，紅藍卡的申請有較為嚴格的時間線，初始申請期（Initial Enrollment Period）為七個月，即：65歲生日的前三個月，生日當月，以及生日後三個月。如果未在該時間窗口申請，未來補辦時，可能需要支付延期註冊罰金（Late Enrollment Penalty），這項罰金可能會長期甚至終身存在。因此建議長者提前了解相關資訊，年滿64歲即開始做準備，避免不必要的費用。

春梅表示，Astiva Health不僅是醫療保險公司，更希望成為陪伴在長者身邊的支持角色，因此多年來一直努力擴展服務範圍和醫療網絡，讓長者在住家附近就能找到好醫生，且獲得中文協助，不用擔心語言問題。她說，Astiva Health除提供基本醫療保障外，還兼顧長者的日常生活，2026年推出很多重要福利。例如食物補助、非處方保健品補助、牙科、視力、聽力服務、醫療交通服務、多語言客戶服務（包括國語、廣東話、西班牙語、越南語）等。此外，Astiva Health也與許多華人醫生診所和醫療網絡合作，例如AMDC、Regal Medical Group、Avanta IPA等，幫助會員更方便獲得醫療服務，就醫流程更加順暢和高效。

春梅表示，Astiva Health提供多種類型的醫療保險優勢計畫，不同情況長者都可有合適的選擇，例如長者如果只有紅藍卡，Astiva Health也有完整的保險計畫可提供；如果同時擁有紅藍卡和白卡，同時還有糖尿病、心臟病等慢性病，那可能可獲得更多補助。每個人情況不同，適合的計畫也不同。

她表示，Astiva Health從2024年開始在華人聚居的蒙特利公園市設立辦公室，用包括華語在內的多種語言為長者提供面對面的諮詢，包括了解自己的Medicare福利內容、醫療計畫轉換流程、各項福利的實際使用方式等，長者都可直接獲得解答。Astiva免費熱線866-610-0655。

Astiva Health銷售部支持協調員春梅介紹紅藍卡的申請條件。（記者楊青/...
Astiva Health銷售部支持協調員春梅介紹紅藍卡的申請條件。（記者楊青/攝影）

Astiva Health舉辦社區活動介紹服務特色。兩位專員春梅（右二）、張桂嫦...
Astiva Health舉辦社區活動介紹服務特色。兩位專員春梅（右二）、張桂嫦（左二）特別強調Astiva Health廣泛合作的醫療網、強大醫師團隊、具有華人和亞裔特色的醫療服務以及多語種團隊，可為長者提供幫助。（Astiva Health提供）

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醫療保險 紅藍卡 美國公民

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