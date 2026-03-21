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校園民歌50年演唱 4/7~4/9美巡演團聚

洛杉磯訊
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2026年，《校園民歌50年‧飄洋過海來團圓》（見圖）美國巡迴演唱會正式展開。這次巡演並非單純的演唱活動，而是一場跨越世代與地域的文化重聚。當半世紀前誕生於校園草地與宿舍走廊的旋律，再次在海外城市響起，許多人聽見的並不只是音樂，而是自己人生的一部分。

參與演出的歌手包括潘越雲、侯德健、葉佳修、胡德夫、邰肇玫、鄭怡、周治平、趙詠華等。他們各自代表不同時期的作品，例如《龍的傳人》、《外婆的澎湖灣》、《天天天藍》、《如果》、《最浪漫的事》等，這些歌曲在不同年代陪伴聽眾成長。

演出時間是：4月7日、8日、9日（星期二、三、四）晚間7時。地點：ORPHEUM THEATRE, 842 S Broadway, Los Angeles。門票：$148、$248、$348 （已含稅金）

售票地點：方圓劇坊張元高，電話：(626)823-9607。 世界書局，地址：423 N. Atlantic Blvd. #103 Monterey Park CA，電話：(626)458-0689 / (626)234-8282。Arcadia：世界書局，1234 S. Golden W Ave Arcadia CA，電話：(626)446-1831。Helio / Beyond Beaute' Med Spa，地址：9950 Research Dr , Irvine CA，電話：(949)892-0870 / (949)387-5550。 MAD Dance School，15315 Culver Dr Ste 180, Irvine, CA 。

主辦單位並安排大巴士來回接送，直達現場，搭車票價是$20/人。三天的接送上車地點：(A)蒙市萬豪酒店 ，當天酒店停車場免費供大巴乘客停車，預約電話：(626)823-9607，地址：555 N Atlantic Blvd, Monterey Park, CA 91754，發車時間：5:00 pm。

(B)上車地點：5595 1/2 Walnut Ave, Irvine, CA，預約電話：(949)892-0870 / (949)387-5550 / (949)690-1718，發車時間：4:30 pm。有任何疑問可洽詢專線：510-796-9988或510-589-8892。

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