閆建中生物進化科技「熱療保健設備」 會員免費體驗

在追求長壽與健康管理的趨勢下，體溫逐漸被視為重要的基礎指標。閆建中生物進化科技公司推出的「熱療保健設備」(見圖)，結合磁脂波與深層透熱技術，從細胞層面切入，提供由內而外的調理方向，延伸至抗衰老與整體健康管理的應用。

「關鍵1℃」被視為影響免疫系統的重要因素。日本醫師吉水信裕於《溫熱療法》中指出，透過溫熱方式有助提升自然殺傷細胞（NK細胞）活性，進而促進身體調節與代謝。現代人常見的亞健康狀態，亦與體溫偏低現象相關。

研究指出，體溫每上升攝氏1度，免疫力可提升約5至6倍；免疫細胞在約36.8℃時活性較佳，當體溫低於36.5℃，代謝功能可能下降；另有觀察顯示，癌細胞在較低溫環境較易增殖，而在約39℃至43.5℃區間則可能出現凋亡現象。

「熱療保健設備」核心理念即是給予身體「多一度的愛」，透過精準控溫技術，重塑人體強韌的防禦體系。四大黑科技直擊脂肪抗衰根源。該設備結合磁能、熱能、電能三位一體技術，實現了從筋膜層到表皮層的全方位修復：

該設備結合多項技術，包括磁脂波深層作用皮下脂肪，促進脂肪代謝並誘發膠原蛋白生成；熱振動效應透過高頻震動活化細胞能量，提升代謝表現；三維遊離技術利用磁力引導脂肪位移，改善鬆弛與局部堆積；同時強化細胞修復與再生機制，兼顧形體調整與整體機能優化。

「熱療保健設備」針對濕氣偏重、氣血不順及肌膚暗沉等代謝問題，提供整合式調理，涵蓋脂肪調節與三酸甘油酯分解、輪廓精雕與產後修復，以及溫度控制、循環優化、痛症緩解與免疫支持。

閆建中董事長說，「熱療保健設備」對疼痛、筋絡疏通、塑身當場見效，歡迎前往免費體驗。該公司採會員制，儀器將免費提供會員使用。體驗請預約，電話：626-619-8899或626-818-3539，地址：518A W. Duarte Road, Monrovia, CA 91016。