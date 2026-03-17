Solnora 完成策略收購　布局再生醫學護膚產業

3月14日，Solnora Inc宣佈，已完成位美國本土的頂尖再生醫學研發與生產基地的策略性收購計畫。本次交易總金額為 2,790 萬美元，標誌著 Solnora 在生物科技垂直整合領域邁出了里程碑式的一步。特別邀請國際音樂傳奇 Andre Ray（L.T.D. 核心主唱） 作為特邀嘉賓，Queenie Hu Kevin Xiao. Owen Gao Dr Nancy Xu. Emma He Ena Johnson.Andre Ray Laura Dong 等出席共同見證生物科技與藝術長青的跨界融合。

Solnora 表示，該基地已正式併入公司生物科技體系，並將成為其再生醫學核心研發與生產中心。基地配備符合美國食品藥品監督管理局（FDA）cGMP 標準的生產線及高規格潔淨實驗室，可支援從臨床研究到精準量產的完整流程。

未來，該設施將主要用於外泌體（Exosome）的提取與表徵研究，重點開發臍帶間質幹細胞（UC-MSCs）相關技術與應用。

Solnora CEO Emma He 接受采訪

該計畫由Solnora CEO Emma He，President Eric Sternberg 以及管理團隊共同推動，得到了SleepM 全球生態體系及其兄弟公司的策略協同支持。透過整合生命數據、睡眠修復科學與再生醫學技術，建構起從 健康睡眠環境到分子級皮膚修復 的全鏈路健康科技體系。

此次收購與後續技術轉化由 SleepM 健康醫學與科研團隊主導研發。核心科學團隊包括：Nancy Xu（MD, PhD），SleepM 首席健康長，Cathy He（PhD）健康與數據創新副總裁。

公司負責人接受采訪

該公司表示，兩位科學家在臨床醫學研究、生醫數據建模與再生醫學領域均擁有超過 20年科研經驗。團隊將透過真實世界數據（Real-World Data, RWD）研究方法，推動三大核心技術方向：外泌體訊號導向護膚科技，組織工程修復技術，個人化健康管理系統。

Solnora 指出，相關科研體系旨在確保未來產品建立在醫學研究與臨床證據基礎之上。

作為收購完成後的首個科研成果轉化項目，公司同時宣布即將推出「Solnora Exora 再生醫學系列」。其中旗艦產品為 Solnora Exora 再生細胞修護精華（Solnora Exora Regenerative Cellular Serum）。

該產品採用基地研發的外泌體穩定技術，並結合高純度臍帶間質幹細胞分泌因子（UC-MSC Secretome）。公司表示，相關技術旨在改善因環境壓力與生物老化導致的皮膚細胞訊號傳遞問題，促進細胞間修復機制。