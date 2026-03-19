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AJSOCAL「法律幫幫忙」3月21日講座+諮詢+展覽

洛杉磯訊
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加州亞美公義促進中心(Asian Justice Movement Southern California, AJSOCAL)將於3月21日（星期六）下午1時至4時，在Rosemead Community Recreation Center舉辦「法律幫幫忙－社區資源服務日」（見圖）。活動由AJSOCAL與City of Rosemead以及加州參議員Eloise Gómez Reyes (Perez)辦公室合作舉辦，向公眾免費開放，旨在為社區居民提供法律諮詢、住房權益教育以及多項公共資源服務。

主辦方介紹，本次內容分為法律講座、一對一法律諮詢及社區資源展覽三大部分。下午1時將舉行住房權益法律講座，由律師及專業人士為居民講解租戶保護政策、租賃合約注意事項、房東與租客的權利與責任，以及驅逐程序等相關法律知識。

同時，活動還將在下午1時至2時提供一對一免費法律諮詢服務。現場也將提供醫療保險與健康項目相關諮詢服務。

下午2時至4時將舉行社區資源展覽，向居民介紹多項公共福利項目的申請與註冊指導。

此外，活動當天還將向到場居民發放免費食品盒和禮品，數量有限，送完為止。

法律諮詢需事先預約，專線為1-800-520-2356。地址：3936 Muscatel Ave, Rosemead, CA 91770。

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