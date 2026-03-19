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CTBC中國信託銀行同慶燈會 推客戶專屬優惠

洛杉磯訊
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CTBC BANK
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中國信託銀行(CTBC Bank USA)非常榮幸參與世界日報一年一度的燈會盛典，藉由此次活動，感謝社區客戶30年多來長期的支援，並將持續提供一流及專業的銀行服務。

中國信託銀行於2023年成功的跨越另一個里程碑，於南加州區域開設了五家新分行，分別位於鑽石吧，天普市，托倫斯，核桃市以及哈仙達崗。中國信託銀行分行拓展計劃旨在打造更完整的客戶服務網絡，目標成為華人銀行的第一品牌。目前美國中國信託銀行全美共有21個服務據點，遍及加州，紐約州，紐澤西州及亞利桑那州。將持續落實中國信託We are family的經營理念，提供更貼心的客戶服務及華人所需的各項金融理財產品。

除了存款業務，中國信託銀行現提供房屋淨值貸款方案，前6個月帳單週期5.99%限時優惠利率。結合靈活的貸款條件，具競爭力的利率，迅速核貸流程與專屬客戶服務，助客戶穩健掌握資金需求，打造理想生活每一步。同時中國信託銀行是聯邦小型企業署認證的優先核貸銀行，提供多種小型企業商業貸款服務，專人一對一服務，成功幫助多家華資企業獲得貸款。

許多人關心退休後的財務規劃，我們的財富管理團隊，就像您的家人一樣，幫助您打造個人化的投資理財計畫，提早規劃您的退休生活並保障您與您家人的未來。

此外，中國信託銀行特別推出中信客戶專屬優惠，歡慶2026新的一年的到來！即日起，透過我們的合作夥伴，您可以享受專為您量身訂製的特別優惠與折扣。詳情請上網 www.ctbcbankusa.com/CTBC-Offers

中國信託銀行立足美國，放眼全球。擁有母公司中國信託商業銀行（台灣）強大的資源，為全美蓬勃發展的華人社區扶助，提供客戶各種存、放款、金融理財、工商貸款及整合性的跨國金融方案，並充分享有其在亞太地區的通路優勢。想瞭解更多詳情請上網，「中國信託銀行」網址為： www.ctbcbankusa.com 。

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