池坊3月22至23日花道展覽 日本教授親臨示範

為慶祝成立十六週年，池坊美國加州 聖蓋博谷支部將於3月22日、23日（星期日、星期一）上午10時至下午4時，在Hilton Los Angeles / San Gabriel (225 W. Valley Blvd., San Gabriel)舉辦花道展覽與特別示範活動。

活動由支部長楊芙婷帶領師生團隊共同呈現花道作品，並邀請日本 特派教授後藤千鶴子蒞臨示範，花展開放民眾免費參觀。另於3月22日（星期日）上午11時30分舉行午餐及插花示範活動，憑票入場。

池坊為日本歷史最悠久的花道流派之一，已有超過六百年的傳承歷史，以「以花傳心」為精神，透過花材、空間與線條展現自然之美與生命意境。池坊美國加州聖蓋博谷支部多年來致力於推廣池坊花道藝術，在社區中培育許多花道愛好者與學習者，透過展覽、課程及文化交流活動，促進花道文化在南加州的發展。

此次花展將展出楊芙婷支部長與其師生團隊的四十多件花道作品，呈現池坊花道不同形式與風格，包括立花、生花與自由花等，展現花材與空間之間的藝術對話。

更多詳情可電626-237-0008，電郵[email protected]