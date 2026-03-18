Yaamava'&Palms度假村 3月抽Porsche跑車

距離洛杉磯市約70英里的Yaamava' Resort & Casino at San Manuel，及其位於拉斯維加斯的姊妹賭場Palms Casino Resort，攜手打造橫跨兩州的娛樂，讓賓客在不同城市皆能享受世界級的度假體驗。

唯一獲 AAA（美國汽車協會）評為五鑽級賭場度假村的Yaamava'，具備寬敞的酒店套房、精緻餐飲、Forbes五星級水療設施與高架泳池露臺，並設有超過7,400部老虎機與五個高額投注區。

而座落於拉斯維加斯核心地段的Palms Casino Resort匯聚五花八門的酒吧與餐廳，包括廣受好評的Scotch 80 Prime牛排屋、大受歡迎的A.Y.C.E自助餐廳，以及米其林星級點心名店添好運。經重新設計的95,000平方英尺賭場空間，加上特色主題套房，為旅客打造無與倫比的豪華享受和難忘的賭城住宿體驗。

三月底以前，Yaamava'的賓客有機會贏得一款性能極致的2025 Porsche® 911 GT3RS（見圖），並品嚐明星大廚Jet Tila專為bEATS預備的亞洲風味菜單。Palms也自二月起展開全場沉浸式慶祝活動，包括傳統舞獅祈福、限時供應的賀年美饌，持續至3月28日、壓軸大獎為2025 Porsche ® 911 Turbo S Coupe的「喜迎馬年抽獎活動」。每週抽獎與多項推廣贈禮為節慶增添驚喜。

常常往返加州 與拉斯維加斯的賓客，透過會員計劃互通機制可在不同城市累積積分，兌換禮遇，體驗從加州到Vegas從未間斷的好運。

Yaamava' Resort & Casino at San Manuel位於777 San Manuel Blvd. South, Highland, CA 92346。

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Palms Casino Resort地址：4321 W Flamingo Rd, Las Vegas, NV 89103，位於拉斯維加斯大道(Las Vegas Strip)以西，I-15州際公路的Flamingo Road出口旁，為聖曼努埃爾印第安部落(Yuhaaviatam of San Manuel Nation)的執行機構—聖曼努埃爾博彩與酒店管理局(SMGHA)所擁有。欲瞭解更多訊息，請訪問palms.com。