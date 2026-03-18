我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無人機黑馬Swarmer上市首日狂飆520% 市場為何瘋搶？

內唐亞胡生死成謎？驚現6指疑AI造假 澄清影片愈描愈黑

Yaamava'&Palms度假村 3月抽Porsche跑車

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

距離洛杉磯市約70英里的Yaamava' Resort & Casino at San Manuel，及其位於拉斯維加斯的姊妹賭場Palms Casino Resort，攜手打造橫跨兩州的娛樂，讓賓客在不同城市皆能享受世界級的度假體驗。

唯一獲 AAA（美國汽車協會）評為五鑽級賭場度假村的Yaamava'，具備寬敞的酒店套房、精緻餐飲、Forbes五星級水療設施與高架泳池露臺，並設有超過7,400部老虎機與五個高額投注區。

而座落於拉斯維加斯核心地段的Palms Casino Resort匯聚五花八門的酒吧與餐廳，包括廣受好評的Scotch 80 Prime牛排屋、大受歡迎的A.Y.C.E自助餐廳，以及米其林星級點心名店添好運。經重新設計的95,000平方英尺賭場空間，加上特色主題套房，為旅客打造無與倫比的豪華享受和難忘的賭城住宿體驗。

三月底以前，Yaamava'的賓客有機會贏得一款性能極致的2025 Porsche® 911 GT3RS（見圖），並品嚐明星大廚Jet Tila專為bEATS預備的亞洲風味菜單。Palms也自二月起展開全場沉浸式慶祝活動，包括傳統舞獅祈福、限時供應的賀年美饌，持續至3月28日、壓軸大獎為2025 Porsche ® 911 Turbo S Coupe的「喜迎馬年抽獎活動」。每週抽獎與多項推廣贈禮為節慶增添驚喜。

常常往返加州與拉斯維加斯的賓客，透過會員計劃互通機制可在不同城市累積積分，兌換禮遇，體驗從加州到Vegas從未間斷的好運。

Yaamava' Resort & Casino at San Manuel位於777 San Manuel Blvd. South, Highland, CA 92346。

欲瞭解更多資訊，可通過Instagram, TikTok, Facebook, Threads及 X（前身為Twitter）關注。

Palms Casino Resort地址：4321 W Flamingo Rd, Las Vegas, NV 89103，位於拉斯維加斯大道(Las Vegas Strip)以西，I-15州際公路的Flamingo Road出口旁，為聖曼努埃爾印第安部落(Yuhaaviatam of San Manuel Nation)的執行機構—聖曼努埃爾博彩與酒店管理局(SMGHA)所擁有。欲瞭解更多訊息，請訪問palms.com。

世報陪您半世紀

加州

上一則

業者任200遺體腐爛用假骨灰矇混家屬 華裔法官下重手

下一則

不衛生 洛縣餐飲、超市停業整頓

延伸閱讀

聖蓋博燈會本周末登場 機票、禮券等你抽

聖蓋博燈會本周末登場 機票、禮券等你抽
吃貨／新鮮划算 美食網站評選14佳壽司吃到飽

吃貨／新鮮划算 美食網站評選14佳壽司吃到飽
H Mart 3月26日北加州Dublin開幕 道地亞洲風味

H Mart 3月26日北加州Dublin開幕 道地亞洲風味
大莊家「羅大佑&春龍交響樂團音樂會」4月11日登場

大莊家「羅大佑&春龍交響樂團音樂會」4月11日登場
這些餐廳不以「吃」招徠客人 且都成為全美前十

這些餐廳不以「吃」招徠客人 且都成為全美前十
聖蓋博燈會3/21-22登場 舞獅表演 嘗逾20攤美食

聖蓋博燈會3/21-22登場 舞獅表演 嘗逾20攤美食

熱門新聞

校友周聖崴表示，XA不僅塑造了他的創作道路，也改變了他面對自我與藝術的方式。圖為他和同屆同學的合影。（周聖崴提供）

一夜之間沒書讀了？南加大華人留學生夢碎 只因...

2026-03-14 19:00
好市多蜜辣小籠湯包促銷，50個僅售9.39美元。（記者邵敏／攝影）

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

2026-03-10 20:12
一些洛杉磯居民使用頭戴式攝影設備，記錄做家務等日常動作，協助AI學習人類在現實生活中的行為模式，並從中賺取額外收入。（示意圖由ChatGPT生成）

僅需頭戴攝像機「呼吸也賺錢」這類零工正興起

2026-03-13 16:08
國稅局（IRS）外展部全美中英雙語資深聯絡官Susanne Guo表示，每份報稅表（return）進來後，系統會自動比對申報數字，檢查是否與資料庫中的紀錄相符，並利用各種工具進行篩選。（美聯社）

國稅局或引入AI查海外資產 雙重國籍者慘了？

2026-03-16 22:30
人參面霜清倉特價引來華人搶購，有人一次囤貨10多瓶。（記者邵敏／攝影）

好市多貴婦級面霜清倉特價 有人囤10瓶

2026-03-10 02:18
持H1B工作簽證的李女士表示，突然收到來自DMV的通知信，稱其REAL ID駕照將被取消，需要重新提交身分文件辦理新證件。（受訪者提供）

華女REAL ID突遭取消 原因讓人傻眼又無奈

2026-03-16 14:41

超人氣

更多 >
長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了
42歲華裔女物理學者 推動核融合大將

42歲華裔女物理學者 推動核融合大將
夏威夷8旬夫妻砸畢生積蓄蓋夢幻屋 落成不到6年竟全毀

夏威夷8旬夫妻砸畢生積蓄蓋夢幻屋 落成不到6年竟全毀
國家反恐中心主任請辭：伊戰受以脅迫 無法昧良心支持

國家反恐中心主任請辭：伊戰受以脅迫 無法昧良心支持
法拉盛鬧區大火釀4死7傷 死者皆為華人

法拉盛鬧區大火釀4死7傷 死者皆為華人