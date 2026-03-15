尖端信託財富布局 3/19.20免費講座 限時註冊

為何在大而美法案之下，把握時机贈與房地產，保住企業價值，方為上策。

美國是全球有名的高税賦國家，如何和國税局博奕下棋，在已知的稅法架構下，透過提前佈局，衍用高端的信託工具和靈活的金融工具，規劃部署才有机會為自己未來的退休谋出路，给後代子孫留下有所依的财富靠山。

2020 年通過的加卅Proposition 19，继承了逝者持有数十年的房地產，其地價税將依逝世時市價為基礎来調漲。從一年几万，漲至几十万的地價稅，實屬不必要。可以透過公司架構提早進行轉產贈與規劃耒避免。美國歷代富豪如何利用規劃把一代又一代需要支付的遺產税，消失得無影無踪? 我們這次講座会介紹不同信託，為你量身訂做，將日後子孫代每代需要付的遺產税置於無影。富豪約翰、洛克非勒 (John Rockefeller)的信託己成立了九代，所省掉的税金高達數以億計，特邀顏信託律師仔細分析講解。

Ameriprise兩位財務規劃師蔣志恒，周美懿各執業超過三十年，累積的經驗不僅瞭解客户所關心的税務問題，和未來的日子中將会面臨的挑戰。我们会從這些難题中，將客戶未來十年二十年甚至乎三十年後的目標，回推到今天來鎖定從今天開始的規劃方向，然後決定今天需要做的計劃及方案。

蔣先生会從鞏固退休很收入出發，打破傳統观念，採用嶄新的投資順序及輕重，來達到到退休無憂的目的。一般人沒有規劃好一個固定退休收入，儘管你的資產够高，你也会不安心提早把資産花掉或者給出去，同時常常会有内咎感把下一代的继承花掉了。如果透過規劃，把退休收入安排好，也能提高你們的生活質素，儘情享受退休人生。做好了以上的準備就可以著手無憂無慮地把辛苦經營的資產提早轉移給後代。不但輕鬆減低日後的税賦，父母也能見証子女，並影響其对财富的正確观念，子女更会感謝父母提早改善他們的人生。

周女士指出企業，房地產投資者由夫妻持有，子女接手，遺產稅將会造成企業，和房地產的現金流挑戰。在非夫妻的合夥企業，去世合夥人的遗產税同樣会影響企業現金流的問題之外，未参与管理的在生配偶，在企業營收分红將会失去掌控杈，空有擁有企業價值，但拿不到錢，嚴重地影響退休時的生活品質，不禁令人遗撼。

第一場：3/19/2026 星期四 4:00pm - 5:30pm PST

財富和傳承 - Aaron C Yen顏律師

1. 信託規劃的三大要件為何？以及其需要考慮之處。

2. 信託種類繁多，譬如贈與和非贈與信託，、可和不可撤銷信託，其適用性為何？

3. 如何利用信託規劃来完成需求有異的財富傳承？

循退休無憂的路，圓了家族傳承的夢 - 周美懿，蔣志恆

1. 無論你資產有多少，最重要是要有足夠固定收入才可以安心退休。我們將提出重整投資選擇、，重點及順序來確保退休無憂的夢想。

2. 如何找出最優選的長期護理計畫，解決大家關心日後這方面的支出。

3. 從未上過税的 IRA, 未經規劃將成為日後雙重課稅的資產。如何用來支付免稅長期護理及給日後子女免稅繼承。

第二場：3/20/2026 星期五4-5:30pm PST, 針對資產淨值超過 1400 萬美元的企業主和房地產投資者的两大重要课題。

第一課題：缺乏佈局的事業江山代價高。如何佈署以避免？

1. 子女順利接班或繼承所面臨企業，房地產價值不衰和退休無憂的雙重挑戰以及潛在解套方案

2. 企業，房地產出售給合夥人或第三方時的稅務問題和實務挑戰. 。如何超前部署傳承規劃，運籌帷幄，控局制勝。

第二課題：世代信託面面观

另特邀ACAP Strategic Fund 多空對沖基金管理人 John Blau，告訴你避險並可獲利的工具。

日期/時間 (Microsoft Team 線上講座):

第一場：3/19/2026 星期四 4-5:30pm PST

第二場：3/20/2026 星期五 4-5:30pm PST

報名截止日期 3/18/2026 星期三 4pm. 報名電子郵箱: [email protected]

此兩場教育講座無須付費。拒絕投資金融保險從業人員。