H Mart 3月26日北加州Dublin開幕 道地亞洲風味

美國最大的亞洲連鎖超市之一H Mart隆重宣佈，其位於加州Dublin的新店將正式開幕。新店地址為7884 Dublin Blvd, Dublin, CA 94568，將於2026年3月26日（星期四）上午10時盛大開幕（見圖）。屆時顧客還可期待一系列精彩的開幕活動及贈品。

Dublin市長Sherry Hu表示，我們知道社區一直在期待這一刻，很高興能與大家一同慶祝H Mart的盛大開幕。這家門市為城市帶來新的活力與全新的體驗，也將成為居民相聚、探索與享受生活的好去處。我相信這裡很快就會成為我常光顧的地方之一。

H Mart以其一站式購物體驗聞名，店內提供種類齊全的新鮮蔬果、高品質肉類、海鮮、廚房必備食品、冷凍食品以及健康美容產品。H Mart直接向當地農場和供應商採購，確保為都柏林社區提供最新鮮的商品。新店營業時間為每日上午8時至晚上10時。

店內將設有H Mart美食廣場及多元文化空間，美食廣場將匯集以下人氣餐飲品牌：Oh K-Dog & Egg Toast–韓式熱狗與吐司料理、Kyodong Noodle–韓式中華料理、Chodang–韓式嫩豆腐湯、BBQ Chicken–韓式炸鷄、Daeho–正宗韓式料理、Tous Les Jours–法式烘焙。

H Mart總裁Brian Kwon表示，H Mart很高興能將地道的亞洲風味帶到您的社區，我們也希望顧客能與我們一同分享這份熱情。我們的門市致力於展現亞洲料理的豐富與多樣性，讓顧客在家門口就能輕鬆找到自己喜愛的美味。

欲瞭解更多資訊，瀏覽H Mart官方網站www.hmart.com，或透過KakaoTalk (ID: H Mart Northern CA)、微信(ID: hmartofficial)、 LINE (ID: 906tfvua)、Facebook and Instagram (@hmartofficial)關注。