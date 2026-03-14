我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罕見...阿爾及利亞政府買下舊金山百年豪宅

美駐伊拉克大使館冒濃煙 停機坪傳遭「飛彈擊中」

H Mart 3月26日北加州Dublin開幕 道地亞洲風味

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

美國最大的亞洲連鎖超市之一H Mart隆重宣佈，其位於加州Dublin的新店將正式開幕。新店地址為7884 Dublin Blvd, Dublin, CA 94568，將於2026年3月26日（星期四）上午10時盛大開幕（見圖）。屆時顧客還可期待一系列精彩的開幕活動及贈品。

Dublin市長Sherry Hu表示，我們知道社區一直在期待這一刻，很高興能與大家一同慶祝H Mart的盛大開幕。這家門市為城市帶來新的活力與全新的體驗，也將成為居民相聚、探索與享受生活的好去處。我相信這裡很快就會成為我常光顧的地方之一。

H Mart以其一站式購物體驗聞名，店內提供種類齊全的新鮮蔬果、高品質肉類、海鮮、廚房必備食品、冷凍食品以及健康美容產品。H Mart直接向當地農場和供應商採購，確保為都柏林社區提供最新鮮的商品。新店營業時間為每日上午8時至晚上10時。

店內將設有H Mart美食廣場及多元文化空間，美食廣場將匯集以下人氣餐飲品牌：Oh K-Dog & Egg Toast–韓式熱狗與吐司料理、Kyodong Noodle–韓式中華料理、Chodang–韓式嫩豆腐湯、BBQ Chicken–韓式炸鷄、Daeho–正宗韓式料理、Tous Les Jours–法式烘焙。

H Mart總裁Brian Kwon表示，H Mart很高興能將地道的亞洲風味帶到您的社區，我們也希望顧客能與我們一同分享這份熱情。我們的門市致力於展現亞洲料理的豐富與多樣性，讓顧客在家門口就能輕鬆找到自己喜愛的美味。

欲瞭解更多資訊，瀏覽H Mart官方網站www.hmart.com，或透過KakaoTalk (ID: H Mart Northern CA)、微信(ID: hmartofficial)、 LINE (ID: 906tfvua)、Facebook and Instagram (@hmartofficial)關注。

世報陪您半世紀

上一則

頭戴攝像機記錄日常 新副業興起 參與者：呼吸也能賺錢

下一則

「四季的問候」 西洋紅合唱團呈現歲月美好

延伸閱讀

無印良品將進駐法拉盛天廣商場 開設皇后區首店

無印良品將進駐法拉盛天廣商場 開設皇后區首店
法拉盛銀行Chatham Square新分行開幕 為滿足中國城金融需求再創生力軍

法拉盛銀行Chatham Square新分行開幕 為滿足中國城金融需求再創生力軍
新店開幕數百粉絲搶購 年費200元加州超市在紅什麼

新店開幕數百粉絲搶購 年費200元加州超市在紅什麼
熊貓節美食活動4月回歸亞特蘭大 三天大型亞洲美食與文化節冀望再掀熱潮

熊貓節美食活動4月回歸亞特蘭大 三天大型亞洲美食與文化節冀望再掀熱潮
灣區老字號品牌「生計烘焙」都布林開新店 拓展東灣市場

灣區老字號品牌「生計烘焙」都布林開新店 拓展東灣市場
貴騰賭場大酒店贊助三藩市農曆新年花車巡遊 三月推廣活動及5月4日擴建項目盛大開幕

貴騰賭場大酒店贊助三藩市農曆新年花車巡遊 三月推廣活動及5月4日擴建項目盛大開幕

熱門新聞

好市多蜜辣小籠湯包促銷，50個僅售9.39美元。（記者邵敏／攝影）

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

2026-03-10 20:12
韓國人參面霜折扣價每瓶38.99美元，價廉物美。（記者邵敏／攝影）

好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶

2026-03-09 22:04
美國花樣滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）父親劉俊(Arthur Liu)7日在艾爾蒙地分享奧運冠軍女兒的成長之路。（本報記者／攝影）

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

2026-03-07 20:26
切特漢克斯（Chet Hanks）於2024年MYV音樂影像頒獎禮上。（美聯社）

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

2026-03-08 18:28
人參面霜清倉特價引來華人搶購，有人一次囤貨10多瓶。（記者邵敏／攝影）

好市多貴婦級面霜清倉特價 有人囤10瓶

2026-03-10 02:18
冬奧金牌得主劉美賢。（歐新社）

冬奧金牌劉美賢「mogging」惹議 立即「致歉」

2026-03-10 02:17

超人氣

更多 >
不可不知的社安金五項強制規定

不可不知的社安金五項強制規定
IKEA椅子造型掛鉤網路爆紅 消費者：超級可愛

IKEA椅子造型掛鉤網路爆紅 消費者：超級可愛
共和黨眾議員提案修法 取消親屬移民及綠卡抽籤

共和黨眾議員提案修法 取消親屬移民及綠卡抽籤
「這種」武器貌不驚人 卻成伊朗要脅全球經濟的利器

「這種」武器貌不驚人 卻成伊朗要脅全球經濟的利器
僅需頭戴攝像機「呼吸也賺錢」這類零工正興起

僅需頭戴攝像機「呼吸也賺錢」這類零工正興起