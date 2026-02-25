《共同家園》中國剪紙藝術展在爾灣市舉行- 促進中美文化交流

我的頻道

洛杉磯訊
爾灣市副市長 James Mai，爾灣市議員 Melinda Liu向主辦方頒發賀狀
爾灣市副市長 James Mai，爾灣市議員 Melinda Liu向主辦方頒發賀狀

2月22日，《共同家園》中國剪紙藝術展在美國加州爾灣市舉行。活動在北美中華文化促進會指導下，由北美中華文化促進會加州分會與中國雲南省中華文化促進會聯合主辦，中國雲南省中華文化促進會剪紙藝術委員會、中國雲南省昆明市群眾文化學會承辦，並獲得Academy of top music 與Light Ofalrvine支持。

爾灣市副市長 James Mai 接受 主辦方贈予的剪紙
爾灣市副市長 James Mai 接受 主辦方贈予的剪紙

開幕式上社區代表、文化界人士及主流媒體到場參與。爾灣市副市長 James Mai，爾灣市議員 Melinda Liu等前來祝賀致辭並頒發賀狀。對本次活動給予高度肯定表示，此次展覽不僅展現中國非遺藝術的專業水準，也以嚴謹有序的組織方式與公共文化價值導向，為城市多元文化建設注入深具品質與內涵的內容。傳統藝術在當代表達中的創新融合，體現跨文化理解與尊重的現實意義，為社區文化交流搭建了可持續發展的平台。

北美中華文化促進會加州分會會長Queena張致辭
北美中華文化促進會加州分會會長Queena張致辭

北美中華文化促進會加州分會會長Queena 張致辭表示，很高興在爾灣落地文化舞臺。本次作品非遺傳承人，從年青、中年到百嵗老人藝術家的作品精彩呈現，精湛之處就是一張紙，一把剪刀，將不同民間作品展現。讓在美國的華人及各族裔都能夠看到中華人類非物質文化遺產文化之美。本次還針對加州主題進行了創作，如金門大橋，洛杉磯好萊塢，國花等作品。接下來，每月將舉辦不同文化主題活動。

中國雲南中華文化促進會主席 Qin Meng致辭
中國雲南中華文化促進會主席 Qin Meng致辭

中國雲南中華文化促進會主席 Qin Meng表示，《共同家園》剪紙藝術展，將為中美文化交流建立新的橋梁。本次展出的35 幅作品，由20多位雲南藝術家及國家及非物質文化遺傳傳承人共同創作。

爾灣市議員 Melinda Liu 接受 主辦方贈予的剪紙
爾灣市議員 Melinda Liu 接受 主辦方贈予的剪紙

剪紙作為中國民間藝術中具有深厚文化象徵意義的傳統形式，以一紙一剪，承載著人們對家園、團圓與美好生活的寄託。本次展覽匯集來自雲南多位非物質文化遺產代表性傳承人及剪紙藝術家的作品。在堅守傳統技藝與民族文化內涵的基礎上，創作者結合加州自然風貌與社區人文元素進行主題創作，使古老藝術在跨文化語境中呈現出更具當代性與國際視野的表達。

北美中華文化促進會加州分會會長Queena張 頒發感謝狀給義工學生
北美中華文化促進會加州分會會長Queena張 頒發感謝狀給義工學生

活動期間還舉行公益拍賣，共有13幅剪紙作品參與競標並全部成功拍出，分別由社會各界愛心人士收藏。拍賣所得將用於支持後續公益文化項目，進一步推動藝術與社會責任的良性互動。

主辦方表示，《共同家園》不僅是一場藝術展覽，更是一種面向共同未來的文化表達。北美中華文化促進會加州分會將以本次活動為契機，持續深化中美文化藝術交流機制，推動非遺、當代藝術與社區教育融合發展，強化青少年參與與公益平台建設，透過常態化展覽、跨界合作及公共文化項目落地實施，促進多元文化之間的理解與合作，為城市文化生態的長遠發展注入持續動能。

