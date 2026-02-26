行天下旅遊開幕 用最好季節看世界

我的頻道

洛杉磯訊

專注於高端與深度旅遊體驗的全新旅遊品牌「行天下旅遊（XING TRAVEL，見圖）」近日正式宣布開幕並投入營運。行天下旅遊以「用最好的季節，看最好的世界」為核心理念，鎖定北美華人市場，致力於提供高品質、具深度且真正有內容的國際旅遊產品，讓旅行回歸時間、文化與體驗本身的價值。

行天下旅遊的業務範圍涵蓋歐洲、非洲、澳洲、南美及亞洲多條精品線路，團隊在產品規劃上堅持「因地擇時」的原則，深入研究各大旅遊目的地的最佳旅遊季節、自然景觀週期與文化體驗高峰期。

在眾多產品規劃中，行天下旅遊首波推出多條極具市場吸引力的代表性行程。其中包括於2026年9月3日出發的「東非大草原動物大遷徙10日奢華之旅」，行程精準鎖定東非動物大遷徙的黃金觀賞期，深入坦尚尼亞國家公園，近距離欣賞百萬角馬、斑馬與掠食者奔馳於草原的壯闊景象。該行程全包價格7,999元起，包含國際來回機票、頂級奢華住宿與專業導遊服務。

此外，行天下旅遊亦推出2026年4月22日出發的「希臘＋土耳其14日深度遊」，行程安排於愛琴海最宜人的春季，串聯希臘與土耳其具代表性的歷史古蹟與海岸風光，含國際機票3,699元起；以及5月20日出發的「西班牙＋葡萄牙11日之旅」，深入探索伊比利半島的文化、美食與歷史精華，含國際機票2,699元起。

在亞洲線產品方面，行天下旅遊此次隆重推出北美市場獨家包租五星級長江遊輪的「大長江精品線」，成為品牌最具代表性的旗艦行程。該行程全程14天，10月23日出發，從江南水鄉一路航行至巴蜀之地，完整串聯中國具代表性的人文與自然景觀。

該長江遊輪行程為專為北美華人市場量身打造，旅客可優先選擇心儀船艙號碼，全程配置國語、粵語及英文導遊隨團服務。行程全包價格2,999元起，包含五星級飯店、五星級遊輪陽台房與完整行程安排。

行天下旅遊地址為101 E Valley Blvd, Unit 2, San Gabriel，電話626-545-2600。

