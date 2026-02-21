稅務優惠規劃、投資布局 2/25-27線上講座

由上市公司Ameriprise Financial逾30年實務經驗的特許財務規劃周美懿精心策劃。去年7/4簽署生效的法案，重新洗牌金字塔頂端族群的規劃重點。納稅人除了了解其內容之外，更重要的是能夠主動出擊，積極佈局來透過調整後總收入未逾各項稅務優惠的收入門檻來享受法案推出的稅務優惠紅包。尤其是高資產人士，鎖定生前贈與免稅額為一千五百萬，並且能有效搭架不可撤銷信託為媒介，透過信託條文和委託人及非委託人機制的彈性，在稅法允許的情形之下，拿到贈與資本未來出售面臨的增值稅大額支出的免除，做最大程度的佈局和盤算。

很多人會質疑，在如此高額的遺產稅免稅額，是否就不用進行信託規劃？現有的生前信託，需要進一步更新嗎？不可撤銷信託用來做贈與的規劃是否從此就束之高閣？永久性的稅法條例，是何意？是否意謂著從此之後，就不會變更？這些好問題的答案，是因人的年齡，資產類別與其潛力，和家庭對傳承的期許和要求不同而有異。

隨著稅法調整，資產傳承與底價提升規劃成為關注焦點。夫妻共有財產在雙方分別過世時，各有一次底價調整機會，可免除部分資本利得稅；透過特定信託設計，亦有可能創造額外的規劃空間。然而，部分已設立By Pass trust的家庭，若信託內資產已大幅增值，未妥善安排即出售，仍須面對可觀稅負。相關議題牽涉層面廣泛，需專業評估與調整。

周女士將於2月25日舉辦線上講座，首場於下午3時登場，說明生前信託策略與世代傳承的基礎架構；下午4時進行進階場次，探討高額股票、未付資本利得資產的處理方式，包括高收入可能喪失的稅務優惠、C型公司報稅 優勢、分期付款信託運用，以及慈善規劃的稅務安排。

2月26日下午4時舉辦跨境資產專場，由曹逸彥律師主講，內容涵蓋全球資產申報規範、委託人保留年金信託運用，以及高額贈與免稅額下的家族企業傳承策略。

2月27日下午1時舉行中英文場次，邀請專家分析市場現況與投資布局方向，並介紹多空對沖基金在不同市況下的操作思路。

報名電郵[email protected]索取註明連結。