南海岸廣場「駿馬迎春」揭幕農曆新年慶典

南加州 知名高端購物中心 South Coast Plaza 於2月12日舉行盛大揭幕儀式，正式迎接農曆馬年到來，並在Jewel Court展示年度新春主題裝置，活動將持續至3月1日，邀請民眾共度喜慶佳節。剪彩活動由南海岸廣場新任行銷總監Tenley Zinke（圖左一），顧問Debra Gunn Downing（圖左二）將改任顧問，大韓民國駐洛杉磯 副總領事Song-Hwan Kwon，中國駐洛杉磯領事館文化參贊王太鈺，橙縣縣委副主席Katrina Foley，南海岸廣場國際旅遊部總監Brian Chuan，共同剪綵。保爾博物館董事長施劉秀枝也特別出席致賀。

南海岸廣場新任行銷總監Tenley Zinke表示，希望透過一系列文化與藝術活動，讓來自不同背景的社區民眾共同慶祝農曆新年，並深入了解亞洲文化的豐富內涵。

南海岸廣場原行銷總監現改任顧問Debra Gunn Downing表示，開幕以傳統舞獅表演熱鬧的鑼鼓聲象徵吉祥與祝福的「餵獅」儀式，寓意為新的一年祈求好運、繁榮與富足，延續農曆新年的傳統文化精神。

南海岸廣場新春主題展覽，壯麗的「駿馬迎春」大型裝置緩緩升起，呈現躍立雲端的姿態，象徵力量、抱負與勇往直前的精神，也展現馬年所代表的積極與行動力。該作品由曾多次打造 玫瑰花車的得獎設計團隊精心製作，運用花藝、植物材料、機械動態與LED影像科技，結合自然與現代藝術，打造出富有生命力與節慶氛圍的視覺焦點，成為今年南加 州最受矚目的農曆新年打卡景點之一。

除了主題裝置外，南海岸廣場在春節 期間也推出多項精彩活動，包括江南年味攝影展呈現文化之美新春攝影展。

2月14至16日、21至22日及2月28日至3月1日，每日中午12時至下午5時於旋轉木馬廳推出馬年主題兒童紙燈籠DIY每套8美元，可現場製作或帶回家完成。

為紀念馬年，南海岸廣場特別推出「購物滿額贈禮」活動（2月12日至3月1日）。顧客於指定精品店與餐廳當日合併消費達4,888元，即可獲贈由琉璃工房（LIULI Crystal Art）為南海岸廣場專屬設計的馬年水晶酒杯組；消費滿12,888美元，另可獲贈同系列雕塑冰桶。兌換地點位於Saks Fifth Avenue Wing一樓服務櫃台，數量有限，送完為止。

此外，年度「豪華大抽獎」活動也同步登場。顧客可在四個禮賓服務中心領取抽獎表格，有機會贏得包括800美元南海岸廣場禮品卡在內的精品大獎。抽獎將於3月17日舉行，得獎名單將於3月19日公布。

為方便中國消費者，南海岸廣場攜手支付寶 （Alipay）推出新春回饋活動，最高可獲300美元現金回饋。凡使用支付寶消費達指定條件，即可參加幸運抽獎，每筆合格交易可獲一次抽獎機會，有機會贏得10名人民幣1,000元獎金。所有優惠皆透過支付寶App兌換。

南海岸廣場為國際級奢華購物地標，集結超過230家精品名店與30家餐廳，並提供專屬購物服務與高端設施。商場鄰近世界知名海灘與度假勝地，吸引全球旅客前來朝聖。