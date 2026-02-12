Intertrend與長堤市迎馬年以電子互動藝術揭幕

我的頻道

洛杉磯訊

為歡慶農曆新年，Intertrend Communications與Creative Class Collective近日於Long Beach舉辦新春慶祝活動，邀請社區領袖、企業夥伴、亞裔媒體與文化藝術界人士齊聚一堂，透過文化交流與電子互動藝術展演，展現亞裔社群的創意與凝聚力，並為新的一年揭開序幕。

當晚活動以精緻茶點招待揭開序幕，來賓在溫馨愉快的氛圍中交流互動。隨後，主辦單位正式揭幕年度互動藝術裝置，透過創新設計與沉浸式體驗，呈現文化與創意的融合，也為Long Beach新春慶祝活動注入嶄新能量。

Intertrend總裁Julia Huang表示，農曆新年象徵新的開始與希望，馬年代表活力、勇氣與前進的力量。Intertrend多年來致力於推動亞裔文化與多元社區的連結，很榮幸能與Long Beach社區攜手合作，透過創意與藝術，促進文化交流與商業發展。她也透過亞裔媒體向社區送上新春祝福。

Long Beach市長Rex Richardson亦到場致詞，向亞裔社區表達支持與祝賀。他表示，農曆新年不僅是亞裔族群的重要節日，也是Long Beach多元文化的重要象徵。亞裔社群對城市的經濟、文化與創新貢獻卓著。Long Beach將持續支持文化活動與企業合作，讓不同族群在此安居樂業，共同打造更具包容與活力的城市。他並祝福所有居民在馬年健康、平安、事業順利

主辦單位指出，此次活動不僅是迎接農曆新年的文化慶典，更是促進社區連結與商業合作的重要平台。透過與Creative Class Collective及在地企業夥伴攜手，期盼加強Long Beach多元族裔之間的交流，深化文化理解，並推動創意產業發展。

