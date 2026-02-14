我的頻道

情人節禮物「零成本高回報」？ 摩登老公送妻4禮物

零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺

國泰銀行獎學金申請 每人6000元

洛杉磯訊
新年伊始，國泰銀行獎學金項目再度啟動。從2026年1月1日起，國泰銀行獎學金面向南加州地區符合申請條件的中國留學生開放申請。經過南加州大學教授組成的專家評審組及國泰銀行高管組成的評委會的兩輪評選，最終會選出六位獲獎學生，每人獲頒6,000美元獎學金。申請截止日期為2026年3月31日。

國泰銀行自1962年成立以來，一直堅持推動美中之間的商業、經濟和文化交流，並在2015年設立了國泰銀行獎學金項目，獲得了中華人民共和國駐洛杉磯總領館的大力支持。截至2025年，國泰銀行已向六十六名獲獎學生頒發了共計39.6萬美元，鼓勵來美留學並表現優異的中國學生。

2026年國泰銀行獎學金將以學術成就、品德、社區服務及經濟背景等評審標準進行首輪評選，最後將通過面試選出六名獲獎者。

欲瞭解更多關於獎學金詳情與申請細則，請瀏覽中華人民共和國駐洛杉磯總領館教育處網站https://losangeles.lxgz.org.cn/losangeles2025/xwdt/tzgg/2026010411151260668/index.html或國泰銀行網站https://www.cathaybank.com/about-us/cathay-bank-scholarship。

國泰銀行是國泰萬通金控公司（納斯達克：CATY）的子公司。 1962年，為支持洛杉磯日益壯大的華裔社區，國泰銀行應運而生。現在美國各地及香港設有超過60家分行，並在北京、上海和台北設有代表處。瀏覽cathaybank.com獲取更多訊息。

大華超市3死車禍92歲肇事女 要與DMV面談

曾與淫魔女友通信 洛杉磯奧運組委會主席獲准留任

蒙市迎春年節展頭獎 徐先生獲長榮洛城往返台北豪華經濟艙機票

誰是新一代洛杉磯華埠小姐？第63屆選美結果揭曉

世報50年／洛杉磯社貼近華社 秉持「正派辦報」初心

東谷華人之光 冼美珊獲洛杉磯華埠小姐亞軍

