國泰銀行獎學金申請 每人6000元

新年伊始，國泰銀行獎學金項目再度啟動。從2026年1月1日起，國泰銀行獎學金面向南加 州地區符合申請條件的中國留學生開放申請。經過南加州大學 教授組成的專家評審組及國泰銀行高管組成的評委會的兩輪評選，最終會選出六位獲獎學生，每人獲頒6,000美元獎學金。申請截止日期為2026年3月31日。

國泰銀行自1962年成立以來，一直堅持推動美中之間的商業、經濟和文化交流，並在2015年設立了國泰銀行獎學金項目，獲得了中華人民共和國駐洛杉磯 總領館的大力支持。截至2025年，國泰銀行已向六十六名獲獎學生頒發了共計39.6萬美元，鼓勵來美留學並表現優異的中國學生。

2026年國泰銀行獎學金將以學術成就、品德、社區服務及經濟背景等評審標準進行首輪評選，最後將通過面試選出六名獲獎者。

欲瞭解更多關於獎學金詳情與申請細則，請瀏覽中華人民共和國駐洛杉磯總領館教育處網站https://losangeles.lxgz.org.cn/losangeles2025/xwdt/tzgg/2026010411151260668/index.html或國泰銀行網站https://www.cathaybank.com/about-us/cathay-bank-scholarship。

國泰銀行是國泰萬通金控公司（納斯達克：CATY）的子公司。 1962年，為支持洛杉磯日益壯大的華裔社區，國泰銀行應運而生。現在美國各地及香港設有超過60家分行，並在北京、上海和台北設有代表處。瀏覽cathaybank.com獲取更多訊息。