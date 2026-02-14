大莊家新春送Ferrari豪車 總獎金888000

我的頻道

特曼庫拉市訊
大莊家賭場度假村(Pechanga Resort Casino)滿足熱愛超跑者的願望，二月份力推「金馬賀新春超級豪車送大禮」，獎金總額高達$888,000，其中包括一輛價值超過40萬元；嶄新紅色的Ferrari跑車（見圖）做為頭獎。抽獎活動於二月份逢星期六舉行，壓軸大抽獎將於2月28日揭曉。

「大莊家」表示，會員只要在賭場娛樂，即可賺取資格參加抽獎，除週六外，二月份的每週一和週五，從上午八時至午夜，會員透過玩老虎機或桌上遊戲可獲得雙倍抽獎機會。依據會員等級，獲得的抽獎機會數量亦將相應增加。 

新春二月裡，還要把握逢週二的「好運紅包」刷刷樂，會員只需在活動期內的中午12時至晚上10時前往推廣活動區刷會員卡就有機會獲取高達$5,000 EasyPlay獎賞。

廣受華洋賓客期待的大莊家「鴻運醒獅匯演」訂在大年初五（21日週六）下午三時開始。寓意吉祥好運的醒獅隊伍，由「大莊家」賭場北面停車場入口處開始展開精彩演出，賓客將可獲派傳統文化中代表萬事如意的紅包餵給金獅，祈福新年行大運。 

年味十足的「大莊家」在賭場裡設置多處打卡亮點，包括特別為馬年設計的賀年裝飾，立馬帶好運的金色馬鞍，喜氣洋洋的大紅燈籠，亞洲風格的石橋角亭以及春意盎然的桃花樹等。新春佈置主題將為期一個月，歡迎家人及親朋好友拍全家福或自拍。

「大莊家」擁有三家亞洲美食餐廳，包括Bamboo、Blazing Noodles及Umi壽司與蠔吧，自2月14日起至3月8日特備「好彩頭」賀年美饌。

全新「馬年限量珍藏版會籍卡」，可至會員中心換領，新申請者需完成註冊登記入會，手續簡便。瞭解更多「大莊家」新春活動及優惠詳情，可電(877)711-2946或登錄網站Pechanga.com。大家賭場度假村位45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA。

